Violences électorales : Des affrontements font plusieurs victimes à N’Zérékoré

La ville de N’Zérékoré était en ébullition le dimanche et lundi. Des affrontements qui ont commencé le jour des élections législatives et référendaire se sont poursuivis le lendemain et font fait plusieurs victimes.

Malgré le couvre-feu instauré le soir des élections, les affrontements à relent communautaire se sont poursuivis lundi 23 mars, lendemain d’un scrutin législatif et référendaire contesté par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

Ces affrontements à caractère communautaire ont fait 15 morts, selon certains, un peu plus et plusieurs blessés graves, selon d’autres.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’on voit de nombreux corps à la morgue de l’hôpital. Le calme est revenu ce 24 mars et les citoyens de N’Zérékoré espéraient que ce calme va se poursuivre afin que la ville reprenne son cours normal.