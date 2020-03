Ousmane Gaoual: « Les Guinéens doivent se retrouver autour de la table pour mettre en place un processus transitoire »

Quelques jours après la tenue du double scrutin contesté en Guinée, des voix se lèvent pour appeler les protagonistes de la crise guinéenne autour d’une table de négociation. Sur la question, le coordinateur de la cellule de communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) pose plusieurs questions.

Ousmane Gaoual Diallo estime d’ailleurs que le chef de l’État guinéen, Alpha Condé, n’a plus aucune légitimité à la tête du pays. Il se demande alors avec il faut dialoguer: « Avec qui il faut dialoguer? Alpha Condé n’a plus aucune légitimité en tant que chef d’État, parce qu’il est allé au terme du parjure qu’il peut faire. C’est son gouvernement qui est en train d’encourager l’impunité, qui suscite tous les assassinats qui sont en train de se passer dans ce pays. Avec qui il faut dialoguer ? Je pense que les Guinéens doivent se retrouver autour de la table pour mettre en place un processus transitoire. Pour qu’un espace de dialogue puisse être ouvert. Mais c’est pas manifestement avec ceux qui dirigent le pays aujourd’hui qui peuvent être interlocuteurs de ce dialogue. Parce qu’ils ne peuvent pas au mépris de tout le monde, en refusant tous les conseils, en se fermant à tous les avis de tous les observateurs de toutes les institutions internationales, provoquer ce chaos qui a coûté la vie et qui continue d’endeuiller de familles guinéennes, et puis après se poser en interlocuteurs de dialogue. Oui le dialogue est possible mais avec qui? C’est cela qu’il faudra trouver pour que les Guinéens tournent le dos de cette crise, pour permettre à la Guinée d’aller de l’avant. Donc, il faut déjà que les forces vives de ce pays se retrouvent et qu’on réfléchisse ensemble sur l’avenir de notre pays. Voilà le schéma qu’il faut suivre. »