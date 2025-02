Kidnappé par des hommes encagoulés et armés dans la nuit du 18 au 19 février 2025, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée a été retrouvé le lendemain torturé et ligoté dans la brousse non loin du camp des forces spéciales de Kaleah dans la préfecture de Forécariah. Le gouvernement guinéen vient de s’exprimer pour la première fois sur le sujet.

Alors que des accusations sont portées sur des éléments des forces spéciales, le ministre porte-parole du gouvernement a appelé à “faire la distinction entre le narratif qui est construit par des gens qui cherchent à jeter le discrédit sur les institutions et sur le pays et les faits”.

Il a ajouté : “Moi, je suis très heureux de savoir que M. Sakho a été retrouvé vivant et que je pense, lorsqu’il passera les auditions prochainement, parce que dès qu’on a appris l’information, le ministre de la Justice a déclenché une enquête judiciaire. (…) Il n’y a pas eu de communication. À ce stade, le monsieur a été retrouvé et je pense qu’il devrait faire l’audition et l’appareil judiciaire devrait se mettre en place pour éclairer l’opinion. Comme il est vivant, il pourra nous en dire un peu plus sur ce qui s’est passé et je pense que ça permettrait à la justice de passer en toute objectivité”.

En réponse au journaliste qui rappelle la récurrence des cas de disparition sous le CNRD dont Foniké Mengué et Billo Bah ainsi que le journaliste Habib Marouane, le ministre porte-parole a fait savoir : “Il ne faut pas qu’on croit que ces disparitions des journalistes naissent maintenant. En 2014, on a déjà eu un journaliste, Cherif Diallo, qui a disparu et qui n’est toujours pas retrouvé. En ce moment, on ne parlait pas du CNRD, on ne parlait pas des forces spéciales. Pourtant, ça s’est passé dans notre pays. Il y a des phénomènes qui sont bizarres. La justice a l’obligation de faire des enquêtes. (…) Ce qui est essentiel, c’est que l’État a mis son appareil judiciaire et les enquêteurs sur cette affaire. Je pense que régulièrement, quand les possibilités le permettent, ils font des points de presse là-dessus. Mais aussi, les avocats et les familles ont accès aux dossiers judiciaires et peuvent aussi nous dire où cela en est”, a précisé le ministre porte-parole du gouvernement.