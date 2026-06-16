Mondial 2026 : 24 ans après l’exploit historique, la France retrouve son bourreau sénégalais

La France et le Sénégal lancent les hostilités du groupe I ce mardi 16 juin au MetLife Stadium de New York. Pour leur entrée en lice dans cette 23ᵉ édition de la Coupe du monde, Français et Sénégalais s’affrontent dans un duel qui rappelle l’histoire de la nuit du 31 mai 2002. Ce jour-là, les Lions de la Téranga ont écrit l’une des plus belles pages du football sénégalais en s’imposant 1-0 face aux Bleus champions en titre à l’époque et vainqueurs de l’Euro 2000. Vingt-quatre ans plus tard, le tirage au sort a remis les deux nations face à face, lors d’un choc qui s’annonce comme l’une des affiches majeures de la phase de groupes.

Avec Kylian Mbappé en capitaine, Ousmane Dembélé en feu, et un Sénégal toujours emmené par le leadership de Sadio Mané, le duel France-Sénégal déchaîne les attentes des deux côtés.

Le match qui rappelle l’histoire

Impossible d’aborder ce France-Sénégal sans revenir sur la première et dernière rencontre entre ces deux équipes, celle de 2002. Le 31 mai 2002 à Séoul, lors du match d’ouverture du Mondial coorganisé par le Japon et la Corée du Sud, les Français, champions du monde 1998 et champions d’Europe 2000, affrontaient un Sénégal alors méconnu pour son entrée en lice. Et à la surprise générale, le Sénégal s’impose 1-0 sur un but de Pape Bouba Diop à la demi-heure de jeu. Les Bleus, sans Zinédine Zidane blessé, ne s’en remettront jamais dans la compétition et seront d’ailleurs éliminés dès le premier tour, sans marquer le moindre but.

Cette défaite reste l’un des plus grands chocs de l’histoire de l’équipe de France. Pape Bouba Diop est devenu une icône du football africain, jusqu’à son décès brutal en novembre 2020 à seulement 42 ans, des suites d’une longue maladie. La mémoire de Pape Bouba Diop est restée centrale dans l’identité footballistique sénégalaise, et le coup d’envoi de France-Sénégal au Mondial 2026 sera également marqué par plusieurs hommages prévus en son honneur.

Vingt-quatre ans plus tard, Français et Sénégalais se retrouvent cette fois aux États-Unis dans un contexte particulier. La France a entre-temps remporté un nouveau Mondial en 2018 et est devenue vice-championne du monde en 2022. Le Sénégal, de son côté, a accédé pour la première fois aux huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar, et reste sur une bonne dynamique sur le continent africain : 3 finales de CAN disputées en 4 éditions dont une remportée en 2022 au Cameroun, et une victoire en finale sur le terrain, face au Maroc en 2026, en attendant le verdict du TAS.

« Une victoire, pas une revanche »

En conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain français N’Golo Kanté et son sélectionneur n’ont pas hésité. S’il y a plus de vingt ans, Zinédine Zidane se présentait très confiant face au Sénégal, les Bleus version 2026 vont devoir être vigilants face aux Lions. Le milieu de terrain et champion du monde 2018, N’Golo Kanté, veut « une victoire, pas une revanche. Un succès crucial pour l’équipe de France pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le même sujet et la défaite en 2002, le sélectionneur français estime que cette défaite « fait partie de l’histoire » mais que « la plupart des joueurs n’étaient pas nés en 2002 ». L’égo des joueurs français n’est donc pas titillé par cette défaite. Didier Deschamps assure cependant « tout faire pour que le résultat soit dans notre sens cette fois », même s’il exclut l’idée d’une revanche : « Il n’y a pas de revanche, en plus, il y a 24 ans. Ce sera une nouvelle page à écrire. Il s’est passé ce qui s’est passé en 2002. Tant mieux pour le Sénégal et demain, nous ferons tout pour que le résultat soit en notre faveur », a-t-il conclu.

Pape Thiaw : « le match contre la France est symbolique »

De son côté, le sélectionneur sénégalais s’est également exprimé sur le choc face aux Bleus, s’appuyant sur la disponibilité de tout son effectif : « J’ai tout mon groupe à ma disposition. Kalidou Koulibaly est rentré lors du dernier match contre l’Arabie saoudite. Les matchs de préparation nous ont bien servi », a-t-il souligné. Pape Thiaw est revenu sur le niveau de l’adversaire en face : « On sait qu’on fera face à une très bonne équipe. On va vers un match très difficile mais on est préparés. La France a des joueurs de classe mondiale, mais nous en avons aussi […].

Le match contre la France est symbolique, ça représente beaucoup, mais on va garder ça dans le cadre sportif pour aller chercher cette victoire et continuer notre chemin dans cette Coupe du monde », a ajouté le technicien sénégalais.

Le coup d’envoi est prévu ce mardi 16 juin à 19h GMT, au MetLife Stadium de New York.