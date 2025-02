Lors d’une conférence de presse tenue ce 24 février 2025 à Kaloum, Dr Mamadou Hady Barry, président du Mouvement des Patriotes pour la Refondation (MPR) et ancien Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a déclaré son soutien à la candidature du Général Mamadi Doumbouya pour la prochaine élection présidentielle.

Le MPR prévoit même de lancer une pétition nationale et internationale pour appuyer cette candidature : « Nous allons lancer immédiatement une pétition à l’échelle nationale et à l’étranger. C’est une sorte de pétition en faveur de la candidature du président de la République aux prochaines élections. »

Dr Barry a expliqué que la création du MPR repose sur deux objectifs majeurs : unir le peuple guinéen en dressant un diagnostic honnête des dysfonctionnements de la société, et soutenir la candidature du Général Doumbouya. « L’objectif, c’est de faire un diagnostic implacable de la situation de notre pays, au niveau de la mentalité, au niveau du comportement, pour qu’ensemble nous trouvions des solutions pour unir le peuple », a-t-il souligné.

Le MPR dispose déjà d’une structure bien organisée avec des bureaux régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux, et envisage d’étendre sa présence à l’étranger pour mobiliser la diaspora guinéenne. Les démarches officielles pour enregistrer le mouvement sont en cours auprès des autorités compétentes, notamment la Présidence de la République, la Primature et le ministère de l’Administration du Territoire. Parmi les premières initiatives du mouvement, Dr Barry a annoncé l’organisation d’un match de gala à Keitaya, porté par les jeunes et dédié au Général Doumbouya. « Les jeunes veulent réunir là-bas tous les jeunes de l’Axe pour organiser ce match », a-t-il précisé.

Le MPR compte également sensibiliser la population sur l’importance de l’enregistrement électoral et de la compréhension des textes législatifs pour une participation éclairée aux élections à venir. « Il faut que les Guinéens se recensent activement et comprennent le contenu de la Constitution », a insisté Dr Barry.

Contrairement à d’autres mouvements de soutien souvent éphémères, le MPR ambitionne de se transformer en parti politique après les élections. Son objectif à long terme est de participer à l’éducation citoyenne, de lutter contre le racisme et l’ethnocentrisme, et de contribuer à la transformation des conditions de vie des Guinéens.

Dr Barry mise sur son expérience dans la haute administration pour accompagner la transition vers un régime démocratique et légal, en aidant le gouvernement à lever les barrières financières et à renforcer la crédibilité du pays auprès des investisseurs internationaux.

Le président du MPR a enfin lancé un appel à la population guinéenne : « On souhaiterait que les Guinéens acceptent de se regarder en face, de dialoguer sérieusement et de changer de comportement pour que le pays avance. Notre objectif, c’est le bonheur du peuple. »