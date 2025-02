Brand Finance a publié, le 20 février 2025, son Indice mondial de soft power 2025, basé sur une enquête menée auprès de plus de 170 000 personnes dans plus de 100 pays. Cette enquête a permis de recueillir des données sur les perceptions mondiales des 193 États membres des Nations Unies.

“Le soft power est défini comme la capacité d’une nation à influencer les préférences et les comportements de divers acteurs sur la scène internationale (États, entreprises, communautés, publics, etc.) par l’attraction ou la persuasion plutôt que par la coercition. Chaque nation est notée selon 55 indicateurs différents pour obtenir un score global sur 100 et classée du 1er au 193e rang”, précise Brand Finance.

Les points saillants de la sixième enquête annuelle de l’Indice 2025 se présentent comme suit :

Les États-Unis conservent leur position de leader, mais leur réputation décline après une campagne présidentielle divisée. L’orientation future sous la présidence de Trump semble incertaine. Le Royaume-Uni chute à la 3e place, dépassé par la Chine.

Les pays du Moyen-Orient perdent leur élan en matière de soft power, à l’exception des Émirats arabes unis, qui conservent la 10e position.

El Salvador est la marque nationale qui connaît la croissance la plus rapide, grimpant de 35 places dans le classement mondial.

À l’inverse, les nations qui privilégient le hard power subissent les effets néfastes sur leur soft power. La réputation d’Israël est en déclin.

Classement africain

L’Egypte (38e) est le pays africain le mieux classé, suivie de l’Afrique du Sud(41e), du Maroc (50e), du Nigeria (77e), de l’Algérie (78e), de la Tunisie (79e), du Ghana (90e), du Kenya (92e), de la Côte d’Ivoire (94e) et de la Tanzanie (95e). Le Sénégal occupe la 102e place.

La Guinée, quant à elle, se classe 145e, derrière des pays en guerre comme le Soudan (142e), la Libye (133e), le Mali (130e) et la RDC (124e).