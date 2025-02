Invité du Journal Afrique de TV5, ce dimanche 23 février 2025, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des précisions sur les mobilisations en faveur du CNRD à l’intérieur du pays. Il a clarifié que le gouvernement n’est pas en campagne.

Alors que l’opposition qualifie l’immersion gouvernementale qui se poursuit dans les différentes régions du pays d’une campagne pour la candidature du général Mamadi Doumbouya, le ministre Gaoual affirme qu’il s’agit d’une démarche visant à rapprocher les dirigeants des réalités de la Guinée profonde.

“D’abord, le gouvernement n’est pas en campagne. C’est une immersion gouvernementale qui consiste à aller dans les régions en rase campagne pour voir la suite et le suivi des projets qui sont souvent commandités depuis Conakry. Ainsi, on est souvent loin de la réalité. Il s’agit d’aller observer la réalisation effective des chantiers ouverts par la tradition et être en communion avec les autorités locales pour leur apporter les appuis nécessaires, tout en s’assurant que les instructions prises à Conakry sont bien suivies sur le terrain. C’est aussi une manière de rapprocher l’État de ses administrés pour qu’ils prennent pleinement conscience des attentes des populations et s’assurer que ces attentes sont en phase avec les programmes de développement qui sont mis en place partout dans le pays. Voilà l’objectif de l’immersion gouvernementale”, a-t-il expliqué.

Concernant la candidature du chef de la junte, Ousmane Gaoual Diallo soutient que la décision appartient au général Mamadi Doumbouya lui-même. Toutefois, il précise qu’au regard des réalisations effectuées ces dernières années, le peuple pourrait décider de pousser le président à se porter candidat. “Ce qui est clair, c’est qu’au regard des immenses progrès réalisés ces trois dernières années, une grande partie de nos concitoyens espère que le chef de l’État poursuive ce chantier. Depuis 60 ans, nous attendons des infrastructures de base : des routes, des écoles, de l’électricité, de l’eau. Le chef de l’État peut vouloir ou non se représenter, mais d’une manière ou d’une autre, le peuple, dans sa volonté, peut aussi le pousser à accepter, car c’est ce que nous voulons. Cela ne remet pas en cause la promesse faite”, a-t-il ajouté, soulignant que la Guinée actuelle “est un pays apaisé qui se tourne vers le développement”, en offrant le minimum de développement possible à sa population.

Pour Gaoual, il existe des chantiers visibles sur le terrain et les Guinéens espèrent que le président aura la chance de poursuivre ces projets, car cela pourrait impacter positivement leurs vies de manière durable.

“C’est donc quelque chose de très important. Et lorsqu’on voit tous ces chantiers, ces plus de 1 000 km de routes bitumées en moins de 3 ans, alors que sous le précédent pouvoir, en 10 ans, on n’a pas eu plus de 200 km de routes, cela démontre la différence”, a-t-il conclu.