Instituée par les Nations unis, le 27 juin 2017, la journée internationale des Micros, petites et moyennes entreprises (MPME) a été célébrée en différé les 22 et 23 novembre 2023 à Conakry sur le thème : « place et rôle de l’information dans l’accompagnement des PME et les avantages du Contenu Local ». La cérémonie d’ouverture, présidée par la Directrice nationale des MPME, l’événement, a connu la participation de plusieurs responsables des entreprises évoluant en Guinée.

Selon les données fournies par le Conseil International pour la Petite Entreprise (ICSB), les MPME composent 90% des entreprises et génèrent 50% du PNB dans le monde. Conscientes des enjeux et de l’impact sur l’économie nationale, les autorités guinéennes se sont engagées d’apporter des solutions adéquates à ce secteur pour le plein épanouissement des micros, petites et moyennes entreprises.

« Pour œuvrer au développement des MPME et développer l’entrepreneuriat, il convient d’adopter une stratégie transversale dont le succès dépend notamment de la capacité de la puissance publique à mettre en œuvre une politique macroéconomique saine, de la capacité des parties prenantes, des conditions d’ensemble propices au développement des entreprises et de l’aptitude des MPME à adopter des stratégies commerciales et des modes de fonctionnement compétitifs. C’est pourquoi, dans le souci d’apporter des solutions efficaces à ces nombreuses contraintes, le gouvernement a fourni des efforts par la mise en place d’infrastructures institutionnelles de base et la recherche d’immobilisations pour le développement des MPME et de l’entrepreneuriat», a expliqué Fanta Bérété, Directrice nationale des MPME.

L’aspiration politique des autorités de la transition et de faire accroître l’esprit d’entrepreneuriat par la mise en place d’un cadre réglementaire et institutionnel favorables à la création d’entreprises. «En termes de résultats, au titre de l’année 2023, il faut noter que nous avons un répertoire national qui se chiffre à 130.000 MPME dont 40 % détenues par des femmes, 955 MPME ont bénéficié de renforcement de capacités en assistance stratégique dans 20 modules dont 612 entrepreneurs, 343 aspirants entrepreneurs, 335 femmes soit 35 % et 620 hommes soit 65 %. Également, 200 étudiants ont été initiés en entrepreneuriat par la Direction Nationale des PME et du Contenu Local », a-t-elle souligné.

Durant ces deux jours de célébration, les promoteurs des MPME ont été informés sur les accompagnements et les avantages du contenu local à travers certaines structures interagissant dans l’écosystème entrepreneurial.

La fondatrice de l’entreprise Safi et la nature, Safiatou Diallo, a évoqué les difficultés auxquelles elle est confrontée. « Moi, personnellement, j’ai un problème d’appui, de financement et de formation appropriée comme beaucoup d’entrepreneurs », a-t-elle indiqué tout en estimant que la célébration de la journée des PME a été une opportunité pour elle de se faire connaître et de pouvoir cibler des potentiels partenaires.

L’événement a été clôturé par la remise des attestations aux entrepreneurs qui ont participé à cette 7e édition.

Par Kouné Diallo