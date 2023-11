Invité de l’émission les Grandes Gueules, ce jeudi 23 novembre 2023 sur Espace, Faya Millimouno du Bloc libéral a abordé plusieurs sujets liés au processus du retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Concernant la durée de la transition, le président du parti Bloc Libéral (BL), bien qu’optimiste, se dit favorable à un glissement au regard du retard enregistré dans la réalisation des activités. «Jusqu’aujourd’hui lorsque nous écoutons les membres du gouvernement et les communicants du côté du CNRD, on continue à nous rassurer. En tout cas, mon souhait est qu’on ait un nouveau président civil, une nouvelle assemblée, des nouveaux conseillers communaux fin 2024. Mais, si on n’arrivait pas à l’avoir et qu’on l’ait en bonne et due forme en 2025, j’accepterai. »

Poursuivant, le leader du BL invite les autorités à accélérer le processus du programme de recensement administratif à vocation d’état civil (PN-RAVEC), qui permettra d’établir un fichier électoral en vue d’aller vers l’organisation des prochaines élections.

«Nous recevons régulièrement des rapports, nous savons que le recensement général de la population et de l’habitat est en cours, on est assez avancé, et au niveau de l’établissement du fichier électoral, on en est arrivé déjà au chemin, le RAVEC va déjà commencer, on a déjà installé les comités préfectoraux et communaux», a-t-il ajouté.

S’agissant de l’organisation des élections législatives, Faya Millimouno suggère qu’il y ait un débat autour d’un nouveau schéma que propose l’alliance CPR qu’il dirige. « C’est pourquoi, j’ai hâte de voir l’avant-projet de Constitution. Parce que si on reconduit le même schéma d’élections législatives avec une liste nationale de 76 etc…en tout cas, il y aura un débat parce que ça ne nous a pas permis d’avancer», a rappelé Faya Millimouno.

Au Conseil national de la transition (CNT), Dr Faya demande de proposer aux Guinéens l’avant-projet de la nouvelle Constitution. «Nous sommes en train d’attendre, il y a eu un premier débat d’orientation constitutionnel que nous avons tous fait, aujourd’hui, nous demandons au CNT de nous montrer l’avant-projet de Constitution », a lancé cet acteur politique.