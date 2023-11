Au terme d’une rencontre des acteurs politiques ce jeudi 23 novembre 2023, à Conakry, le président du parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), a réagi à l’appel lancé récemment par le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana, invitant les leaders politiques guinéens à aller vers une unité d’action face à la junte au pouvoir.

Lansana Kouyaté se dit favorable à cette démarche tout en espérant qu’elle va contribuer à apaiser la situation sociopolitique actuelle du pays : « J’ai lu Fodé Oussou, je dis que nous sommes d’accord, la main tendue de Fodé Oussou je pense qu’il doit connaître des fondamentaux. Les fondamentaux, c’est la participation à une transition apaisée. Est-ce qu’ils seront d’accord sur cela ? En tout cas nous c’est notre souhait. C’est la position de tous les partis qui sont-là, organisés en coalition. »

Évoquant la délocalisation du cadre de dialogue dans un pays étranger, le leader du PEDN affirme que cela n’est pas faisable : « Quand ils disent qu’il faut délocaliser le dialogue, de toutes les façons on n’a pas fait au début et on ne le fera pas maintenant. J’ai participé à beaucoup de dialogues délocalisés à l’extérieur, mais c’est spécifiquement le cas des dialogues dans un pays divisé. Il y a 245 857 kilomètres carrés qui sont là, avec un seul État. Aujourd’hui, c’est une transition qui est là, qui assume ses responsabilités. Allons-nous insulter l’exclusivité de nos frontières alors que jusqu’ici on n’est pas divisé? », s’interroge l’ancien Premier ministre.