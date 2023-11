À l’occasion de l’assemblée générale du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ce samedi 18 novembre 2023, le vice-président dudit parti a réitéré son appel à l’endroit de la classe politique guinéenne. Fodé Oussou Fofana appelle tous les acteurs politiques à s’unir afin de mettre fin aux maux dont souffre le pays.

« Aujourd’hui, c’est un grand jour parce qu’au tour de la table regarder les Guinéens, les leaders sont assis là et ensemble, donc c’est un grand jour et nous lançons encore un appel solennel pour la mobilisation de l’ensemble des partis politiques de Guinée sans exception, les forces sociales et des forces vives. Mon frère Aliou Bah (MoDel), Komara (RPG), Zoutomou (ANAD), Ibrahima Sory Conté (UFR) levons nous, le pays nous appelle. Nous avons le droit de nous lever, le pays-là nous appartient, allons vers les autres partis politiques, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Allons à l’endroit des partis politiques pour qu’ils comprennent que ce que nous souhaitons, c’est le bien de la Guinée. Ce que nous souhaitons qu’on soit ensemble, personne ne sait qui va être président de la République, l’essentiel celui qui va être président soit capable de composer avec tous les partis politiques pour mettre à la tête de ce pays des idées capables de nous sortir de la misère et de la précarité », a-t-il laissé entendre.

Et de poursuivre, l’ancien député à l’Assemblée nationale estime que les politiques doivent vraiment se battre contre l’humiliation des Guinéens : « Oui, nous devons le faire, nous devons nous lever pour que l’humiliation cesse dans ce pays. Nous devons nous battre pour ne pas que les Guinéens soient humiliés quelque soit la faute d’un homme.»