Les réactions se poursuivent après l’annonce des cas de menaces contre des magistrats au procès du massacre au stade du 28 septembre à Conakry en 2009. Me Lancinet Sylla, l’un des avocats de Toumba Diakité, se dit ne pas être étonné de cet acte, quand on sait que les accusés (en majorité), sont des officiers de l’armée.

Me Lancinet trouve anormal que les acteurs de la justice soient menacés dans l’exercice de leur fonction : «Ce n’est pas qu’un acteur de la justice continue de jouer son rôle vous, vous pensez qu’en le menaçant, cela contrarierait les intérêts d’une personne quelconque que vous soutenez. Vous devez vous permettre de menacer un acteur de la justice ? Si vous le faite, c’est une infraction à la loi pénale. Lorsque vous êtes identifiés et appréhendés, vous serez traduit en justice et vous répondrez. Dans tous les cas nous, en tant qu’acteur de la justice nous jouerons pleinement notre rôle et aucune menace ne nous fera reculer…»

Toutefois, l’avocat estime que ces faits étaient prévisibles puisque les mises en cause sont tous des officiers de l’armée : «On peut imaginer que c’était prévisible, lorsque vous avez des officiers supérieurs qui sont poursuivis pour des crimes aussi graves ou des infractions aussi graves. Alors, il est tout à fait imaginable que certaines personnes véreuses ou excessives se permettent de tel comportement.»