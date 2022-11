Le spectacle continue en Ligue 1 guinéenne avec la cinquième journée qui a vu le Horoya et le Hafia vaincre dans la douleur, le Milo et l’Ashanti GB dans les stades 28 septembre et Petit Sory de Conakry.

Le Horoya AC a dû attendre les dernières minutes et l’entrée en jeu de sa jeunesse pour faire la différence face à une vaillante équipe du Milo FC ce soir au Stade du 28 septembre. La pépite Sory Traoré, produit de l’académie Antonio Souaré, débloque le match à la 89’ d’une tête bien ajustée. Alseny Soumah sur un service impeccable de Mohamed Coumbassa double la mise pour les Matamkas dans le temps additionnel (90’+2, 2-0).

Une victoire qui permet au Horoya AC de reprendre provisoirement la première place du classement général. Petit coup de frein pour le Milo FC qui enregistre sa deuxième défaite de la saison.

Face à l’Ashanti GB au Stade Petit Sory, le Hafia FC a été très efficace devant le but adverse ce soir, de même qu’il a été très laxiste défensivement. L’équipe dirigée désormais par Casimir Jagielo s’est imposée trois buts à deux (3-2) après avoir mené (2-0) et (3-1). Richard Nane (2’), Mohamed Chérif (6’) et Gaoussou Siby (35’) ont assurés au Babata, sa deuxième victoire de la saison. Abdoulaye Yonta Camara (23’ sur coup franc) et Aboubacar Camara (45’ sur pénalty) ont longtemps entretenu l’espoir du côté des jaunes.