Le dossier M’Mah Sylla était face au juge du TPI de Mafanco hier mardi. Au cours des débats, les noms de plusieurs personnes ont été cités en guise de témoins.

Ce sont les avocats de la partie civile qui ont exigé à ce que les personnes citées comparaissent devant le tribunal. A cet effet, le juge a accédé à cette demande. Ces personnes sont entre autres : madame Fatoumata Koulibaly, mère de M’Mah Sylla, et sa grand-mère Hadja Djamilatou Sow, qui seront entendues en tant que témoin, en premier lieu.

Par ailleurs, trois autres médecins seront également appelés à la barre : le docteur Zalikatou Sow, qui a procédé à la quatrième et cinquième opération de la défunte à l’hôpital Ignace Deen, le docteur Houssein, chef service de l’hôpital Ignace Deen et son adjoint le docteur Taran.

«Il y a beaucoup de personnes qui devaient être renvoyées devant ce tribunal criminel qui malheureusement, ne sont pas là. Et donc nous avons fait des demandes à la juridiction de faire comparaître ces personnes pour mieux éclairer la lanterne du tribunal, de l’opinion nationale qui suit cette procédure. Nous avons compris beaucoup de contour dans cette affaire. Et nous espérons que le 30 novembre prochain, nous allons avoir encore d’autres informations qui nous permettront de mieux cerner les contours de cette affaire. Et nous allons comprendre beaucoup de choses qui se sont déroulées non seulement au niveau d’Ignace Deen, mais aussi ceux qui ont reçu la défunte pourront encore plus nous expliquer, ce qui s’est passé», a déclaré Me Halimatou Camara, avocate de la défunte M’Mah Sylla.

Le procès est renvoyé au 30 novembre prochain pour la suite des débats.