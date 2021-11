Désigné comme ministère de tutelle pour la réception des dossiers de candidature pour le Conseil national de la transition, Mory Condé se dit optimiste et confiant sur un possible accord entre les différentes coalitions politiques quant à la désignation de leurs 15 représentants.

«Le mercredi dernier j’ai invité, par voie de correspondance, l’ensemble des coalitions à une discussion à tour de rôle. Donc de 09h jusqu’à 18h j’ai reçu toute la classe politique guinéenne», a-t-il dit Mary Condé dans l’émission les GG de radio Espace ce 23 novembre 2021.

Suite à sa rencontre avec les responsables des partis politiques, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, soutient que les coalitions politiques guinéennes créeront la surprise générale en soumettant d’un commun accord leurs portes-voix au CNT: «L’élément de langage était simple, pour une fois en Guinée, mon souhait est qu’on dise que les politiques ont décidé en fin de compte d’un commun accord de designer les 15 personnes. Donc je leur ai dis que moi en tant que ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, je serais très heureux de présenter au gouvernement et au CNRD une liste avec un procès-verbal signé par l’ensemble des acteurs politiques qu’ils sont pour dire qu’ils se sont entendus parce que lors des consultations c’était les mots du président de la République à leur endroit. Dans ma conviction, je crois fermement que d’ici jeudi, les politiques se comprendront et vont sortir les noms des 15 représentants devant porter leurs voix au CNT.»

Sur la discorde entre les associations de presse autour de leurs représentants, Mory Condé tranche: « En Guinée, vous et moi connaissons l’ensemble des associations de presse. Si nous recevons un procès-verbal de désignation signé par l’ensemble de ces associations, je pense qu’il n’y a pas d’amalgame, maintenant si ce n’est pas le cas comme c’est humain, j’attends d’être déçu par la presse, mais pour le moment, avec tout ce que j’ai eu comme discutions avec l’ensemble des entités, j’ai la ferme conviction que l’ensemble des entités telles que désignées par la Charte surprendront le peuple de Guinée.»