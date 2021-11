Selon un décret lu sur la télévision nationale ce mardi 23 novembre 2021, le Président de la transition, le Col. Mamadi DOUMBOUYA, a annoncé que 427 conservateurs de la nature, sont admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Les ministres de l’environnement et du développement durable, de l’emploi et de la fonction publique, de l’économie et des finances, et celui du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application dudit décret.

Pour les cadres misent à la retraite, dans le même décret, il est indiqué que c’est leurs adjoints qui assument automatiquement le commandement en tant qu’intérimaire.