Infrastructures sportives en Guinée : la CAF inspecte le site du futur stade de Kansoya

La Guinée poursuit les démarches en vue de renforcer ses infrastructures sportives et de concrétiser son ambition d’accueillir une prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN). Une mission d’experts de la Confédération africaine de football (CAF) s’est rendue, ce jeudi 22 octobre 2026, sur le site de Kansoya, dans la préfecture de Coyah, destiné à accueillir un stade de 60 000 places.

Selon le ministère des Sports, le ministre Cellou Baldé a accompagné la délégation sur le site du futur stade olympique. Cette visite s’inscrit dans les efforts engagés par les autorités guinéennes pour développer les infrastructures nécessaires à l’organisation de grandes compétitions internationales.

À cette occasion, les échanges avec les émissaires de l’instance dirigeante du football africain ont notamment porté sur les atouts du pays. « Les échanges avec la délégation de la CAF ont permis de mettre en avant les atouts de la Guinée, notamment le développement de ses infrastructures sportives, hôtelières et routières, ainsi que sa passion pour le football et son légendaire sens de l’hospitalité », a indiqué le service de communication du département des Sports.

La CAN 2032 ou 2036 en ligne de mire

Cette visite intervient dans un contexte où la Guinée affiche son ambition d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations en 2032 ou en 2036. La réalisation du futur stade de Kassonyah constitue l’un des projets structurants mis en avant dans cette perspective.

Mais au-delà de cette infrastructure, le pays devra disposer d’un ensemble d’équipements sportifs conformes aux exigences de la CAF, ainsi que de capacités d’accueil adaptées aux besoins des équipes, des officiels et des supporters.

L’enjeu est donc de transformer cette ambition en un projet réalisable, soutenu par des infrastructures répondant aux normes internationales. La mobilisation des autorités et l’avancement des chantiers seront déterminants pour renforcer la crédibilité de la candidature guinéenne.

Ces dernières années, la question des stades homologués a constitué un défi majeur pour le football guinéen. L’homologation temporaire du stade du 28 Septembre de Conakry a néanmoins permis au Syli national de retrouver son public à domicile, après une période durant laquelle la sélection était contrainte de disputer ses rencontres à l’extérieur. Cette avancée, même provisoire, illustre les efforts entrepris pour améliorer les conditions d’accueil des matchs internationaux.

La construction de nouvelles infrastructures, à commencer par le projet de Kassonyah, devra ainsi s’accompagner de la mise à niveau des installations existantes et de la réalisation des équipements complémentaires nécessaires à l’organisation d’une compétition continentale.

Le football guinéen à l’épreuve d’un autre rendez-vous

En parallèle de ces ambitions infrastructurelles, le football guinéen s’apprête à vivre une autre échéance importante avec le congrès électif de la Fédération guinéenne de football (FGF), prévu ce mardi 27 octobre 2026. Ce rendez-vous doit permettre de renouveler les instances dirigeantes de la fédération, dans un contexte où la gouvernance du football et le développement des compétitions nationales demeurent des enjeux majeurs.

La concrétisation de la candidature guinéenne à la CAN 2032 ou 2036 ne dépendra pas uniquement de la construction de stades. Elle nécessitera également une coordination entre les pouvoirs publics, la fédération, les acteurs du football et les partenaires techniques et financiers.

Pour les autorités guinéennes, l’ambition est désormais de réunir les conditions nécessaires pour permettre au pays de franchir un nouveau cap dans le développement de son football et, à terme, d’accueillir la plus grande compétition du continent.