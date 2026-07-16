Crise à la Feguifoot : la FIFA et la CAF appelées à la rescousse

Alors que la crise institutionnelle se poursuit au sein de la Fédération guinéenne de football (FÉGUIFOOT), le secrétaire général de l’institution, Ibrahima Blasko Barry, a annoncé l’ouverture de concertations avec la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA).

La FÉGUIFOOT traverse une période d’instabilité depuis la démission de Mamadou Alpha Hann. À la suite de ce départ, le Comité exécutif, présidé par Sory Doumbouya, ne compte plus que six membres sur les treize prévus par les statuts. Une configuration qui place désormais l’instance fédérale en dehors des dispositions statutaires en vigueur.

Face à cette situation, la Fédération entend travailler en étroite collaboration avec les instances dirigeantes du football mondial et continental afin de trouver une issue conforme aux textes.

« La Fédération Guinéenne de Football (FGF) informe l’ensemble des acteurs du football national ainsi que l’opinion publique que, dans le cadre de la situation institutionnelle actuelle, des concertations sont en cours avec la FIFA et la CAF afin de garantir que le Aprocessus électoral se déroule dans le strict respect des Statuts de la Fédération Guinéenne de Football et des règlements applicables », précise le secrétaire général.

Selon Ibrahima Blasko Barry, ces échanges visent à évaluer avec précision la situation et à définir, avec l’ensemble des parties prenantes, les prochaines étapes devant conduire à l’établissement du calendrier électoral.

« La Fédération Guinéenne de Football réaffirme son engagement en faveur d’un processus transparent, consensuel et conforme aux principes de bonne gouvernance», assure Blasko Barry, qui appelle par ailleurs l’ensemble des acteurs du football guinéen à « faire preuve de responsabilité, de sérénité et de retenue afin de préserver un climat propice au bon déroulement de ce processus, dans l’intérêt supérieur du football guinéen. »