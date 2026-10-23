CAN Futsal 2026 : le Maroc triomphe à domicile et s’offre un quatrième titre

Les rideaux sont tombés sur la 8e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal, ce mercredi 21 octobre à Rabat. Devant son public, le Maroc a remporté le trophée en s’imposant (5-2) face à l’Angola en finale. Un quatrième sacre continental qui confirme la domination des Lions de l’Atlas sur le futsal africain.

Le Maroc poursuit son règne sur le continent. Déjà sacrés en 2016, 2020 et 2024, les Lions de l’Atlas décrochent un quatrième titre et conservent leur couronne africaine.

Le Maroc s’offre l’Angola en finale

La salle omnisports Moulay-Abdellah de Rabat a accueilli cette finale entre Marocains et Angolais, deux équipes qui s’étaient déjà affrontées à ce stade lors de la précédente édition.

Malgré une résistance des Palancas Negras en début de rencontre, les hommes de Hicham Dguig ont fini par faire la différence, s’imposant sur le score de 5-2.

Devant leur public, les Lions de l’Atlas terminent ainsi la compétition sur une cinquième victoire consécutive. Leur bilan est particulièrement impressionnant : 28 buts inscrits contre seulement deux encaissés en cinq rencontres.

Le Maroc, roi du futsal africain

Ce quatrième sacre conforte la place du Maroc au sommet du futsal continental. Avec quatre titres, le royaume devance désormais l’Égypte, qui en compte trois, et la Libye ( un titre).

Les Lions de l’Atlas ont remporté les quatre dernières éditions de la compétition, confirmant la régularité de leurs performances à l’échelle africaine.

Cette réussite illustre également les progrès du futsal marocain et les investissements consentis par la Fédération royale marocaine de football pour développer de cette discipline dans le royaume.