La Direction générale des élections (DGE) a rendu publics, ce lundi, les premiers résultats partiels du référendum constitutionnel initié par le Conseil national de la transition (CNT).

D’après les chiffres communiqués, sur un corps électoral de 6 768 458 inscrits, 4 825 292 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 91,04 % sur la base des bureaux déjà dépouillés.

Au stade actuel du décompte, couvrant 200 communes sur les 375 que compte le pays, le « Oui » s’impose largement avec 90,06 % des suffrages exprimés, soit 4 319 466 voix. Le « Non » recueille pour sa part 450 438 voix, soit 9,04 %.

La DGE précise que ces résultats proviennent de 19 454 bureaux de vote validés sur un total de 23 662 répartis dans 16 722 centres à l’échelle nationale. Elle annonce que les résultats détaillés, commune par commune, seront publiés ultérieurement.