La Direction générale des élections (DGE) a publié ce lundi 22 septembre 2025 les premiers résultats partiels du référendum constitutionnel organisé le 21 septembre. Les données, couvrant les huit régions du pays, montrent une nette avance du camp du « Oui ».

À Kindia, la nouvelle constitution a recueilli 604 545 voix, soit 90,6 % des suffrages exprimés. Dans la région de Labé, le « Oui » totalise 312 861 voix (86,4 %), tandis qu’à Mamou, il obtient 240 355 voix (90,9 %).

Dans le sud du pays, N’Zérékoré enregistre l’un des scores les plus élevés avec 646 457 voix pour le « Oui », soit 96,2 %. Boké suit avec 421 503 voix (92,3 %) et Conakry, la capitale, enregistre 554 041 voix, représentant 74,4 % des suffrages.

En Haute-Guinée, le « Oui » atteint 377 474 voix à Faranah (96 %) et culmine à 1 179 085 voix à Kankan (95,5 %).

Ces résultats partiels traduisent une domination du « Oui » dans toutes les régions déjà dépouillées. La DGE a précisé que les résultats définitifs, couvrant l’ensemble du territoire national, seront proclamés dans les prochains jours.