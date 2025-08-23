Le nouveau sélectionneur du Syli national a dévoilé sa première liste composée de 25 joueurs retenus pour la prochaine fenêtre internationale FIFA. Cette première sélection de Paulo Duarté est particulièrement marquée par l’absence de certains joueurs cadres à l’image du capitaine, Naby Keita.

Interrogé sur ce sujet, le technicien portugais justifie ces absences par plusieurs raisons notamment le refus de certains cadres de venir en équipe nationale et les blessures.

“La meilleure liste possible” pour Duarté

Pour le tout nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A, c’était la meilleure liste possible à sortir. “Je viens d’arriver dans une situation où 14 joueurs sont indisponibles pour ce match : certains blessés, d’autres sans club, d’autres encore en manque de confiance ou préférant se battre d’abord pour gagner leur place en club. […] Aujourd’hui, je peux vous dire que l’équipe qui est là, c’est l’équipe possible, c’est la meilleure équipe au regard des absences. Et c’est avec ce groupe que je dois me battre pour cette double confrontation”, a déclaré Paulo Duarté.

En ce qui concerne l’absence de Naby Keita, le sélectionneur portugais affirme avoir été en contact avec le joueur. “Au début, il m’a dit oui. Et ensuite, non. […] Maintenant je ne compte pas sur lui, je compte sur les autres”, s’est t-il justifié.

Pourtant régulier ces derniers mois avec son club (Ferencváros TC), le capitaine du Syli National ne retrouve toujours pas le chemin de l’équipe nationale. Sa dernière apparition avec la Guinée remonte en juillet 2024, au jeux olympique de Paris.

En plus de Naby Keita, les autres absents marquants sont Ilaix Moriba Kourouma, Amadou Diawara, Mohamed Bayo, Morgan Guilavogui ou encore François Kamano (actuellement sans club).

Par ailleurs, en plus de la convocation de de Aboubacar Bachir Bangoura et Alhassane Bangoura, tous du Milo F, de nouveaux visages intègrent la sélection nationale A: Salifou Soumah de Malmö (Suède) et Balla Moussa Conté des Young Africans (Tanzanie).

En marge des 7ème et 8ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Paulo Duarté et ses 35 joueurs convoqués doivent impérativement s’imposer face à la Somalie et l’Algérie pour relancer les espoirs d’une place qualificative.