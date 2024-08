Le parti Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG), dirigé par François Louceny Fall, a exprimé de sérieuses réserves concernant la création d’un Sénat en Guinée.

Sur la base des conditions de création et de fonctionnement énumérées dans l’avant-projet de la nouvelle constitution, l’UNPG a présenté les raisons de son opposition à l’instauration de cette nouvelle institution en Guinée.

Voici les points clés de leurs observations :

1. Sur l’instauration du bicaméralisme : L’UNPG critique l’idée d’un bicaméralisme en Guinée, soulignant l’absence de justification claire. Le parti rappelle que le Sénégal a expérimenté puis supprimé son Sénat.

2. Sur la composition du Sénat : Le parti dénonce la composition proposée, qu’il considère comme une fusion de l’ancien Conseil Économique et Social et du Haut Conseil des Collectivités Locales, ce dernier n’ayant jamais été mis en place.

3. Sur la nomination des sénateurs : L’UNPG estime que la nomination d’un tiers des sénateurs par le Président de la République offrirait au chef de l’État l’opportunité d’accorder des positions à ses alliés politiques, qualifiant ainsi le Sénat de « maison de retraite » pour ces derniers.

4. Sur les incompatibilités politiques : Le parti pointe une contradiction dans le fait que les fonctions de sénateur soient déclarées incompatibles avec une activité politique, alors que le Sénat aurait des missions essentiellement politiques.

5. Sur les attributions non législatives : L’UNPG critique les attributions non législatives du Sénat, notamment la prévention des conflits et la sauvegarde des us et coutumes, les considérant comme non justifiées.

6. Un Sénat diminué : Le parti considère que le Sénat, tel qu’envisagé, aurait des compétences limitées et s’interroge sur l’utilité d’un bicaméralisme inégalitaire.

7. Sur le risque de complexification : L’UNPG avertit que la création du Sénat pourrait compliquer les procédures législatives déjà peu maîtrisées par les députés guinéens.

8. Sur le coût budgétaire : Le parti met en garde contre le caractère budgétivore du Sénat, dont l’efficacité reste incertaine.

9. Sur les défis de mise en place : Enfin, l’UNPG souligne que la création du Sénat serait complexe et longue, notamment en raison du remplacement des communes par des délégations spéciales non élues et de l’absence des assemblées régionales. Le parti insiste sur la nécessité d’un nouveau découpage administratif en Guinée Forestière pour promouvoir l’équité régionale.

L’UNPG dirigé par François Louceny Fall prône le maintien d’un Parlement monocaméral avec une seule Assemblée nationale, estimant que cela suffit largement pour représenter le peuple de Guinée. Le parti propose enfin de fusionner l’ancien Conseil Économique et Social et le Haut Conseil des Collectivités Locales en une seule institution consultative.