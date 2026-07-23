« Une grave menace pour la sécurité maritime » : l’Union africaine condamne les attaques des Houthis en mer Rouge

L’Union africaine est sortie de son silence après les attaques revendiquées par les rebelles houthis contre des pétroliers en mer Rouge. Dans une déclaration publiée ce jeudi, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné avec fermeté ces actions, qu’il qualifie de menace pour la sécurité maritime internationale et la stabilité régionale.

Cette réaction intervient au lendemain de l’annonce par les Houthis, soutenus par l’Iran, d’attaques contre « deux pétroliers saoudiens » en mer Rouge, ainsi que de leur décision de décréter un blocus naval visant le Royaume d’Arabie saoudite. Ces développements interviennent alors que les États-Unis poursuivent leurs frappes contre l’Iran, sur fond de fortes tensions au Moyen-Orient.

Depuis lundi, les rebelles houthis du Yémen avaient adressé des avertissements radio à plusieurs navires, menaçant de prendre pour cible ceux qui tenteraient de traverser la mer Rouge. Cette stratégie marque une extension du théâtre des hostilités, quinze jours après la reprise des affrontements entre les États-Unis et l’Iran, mettant fin au cessez-le-feu conclu en avril.

Les conséquences sur le trafic maritime se font déjà sentir. Selon des données analysées par l’AFP, au moins neuf navires ont fait demi-tour en mer Rouge ou à proximité du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, situé à l’extrême sud du Yémen, après les menaces des Houthis.

Ces tensions ravivent également les inquiétudes sur les marchés de l’énergie. L’Arabie saoudite demeure le premier exportateur mondial de pétrole brut, tandis que le détroit d’Ormuz, autre passage stratégique du commerce mondial des hydrocarbures, est sous l’influence de l’Iran.

Parallèlement, aucun signe d’apaisement n’est observé entre Washington et Téhéran. Ce jeudi 23 juillet, l’armée américaine a mené de nouvelles frappes contre des positions iraniennes pour le douzième jour consécutif. Selon les autorités américaines, ces opérations visent à « réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux » transitant par le détroit d’Ormuz.

L’Union africaine dénonce une « escalade dangereuse »

Face à cette détérioration de la situation sécuritaire, le président de la Commission de l’Union africaine estime que les attaques revendiquées par les Houthis constituent une évolution particulièrement préoccupante.

« Ces actions représentent une escalade dangereuse avec des implications graves pour la paix et la sécurité régionale », affirme Mahmoud Ali Youssouf.

Le responsable continental exprime également la solidarité de l’organisation panafricaine envers Riyad.

« Le président exprime la solidarité de l’Union africaine avec le Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme le soutien indéfectible de l’Union pour la sécurité, la souveraineté et la stabilité du Royaume », souligne la déclaration.

L’Union africaine met en garde contre les conséquences des attaques visant les navires commerciaux empruntant l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.

« Les attaques contre les navires commerciaux et toute tentative d’entraver le libre mouvement maritime constituent une grave menace pour la sécurité maritime internationale et la stabilité des voies maritimes les plus stratégiques du monde », indique Mahmoud Ali Youssouf.

Le président de la Commission rappelle que la liberté de navigation doit être pleinement garantie conformément au droit international.

« La liberté de navigation et la sécurité des navires commerciaux doivent être pleinement respectées en conformité avec le droit international », insiste-t-il.

La mer Rouge, un enjeu stratégique pour l’Afrique

Au-delà de leurs répercussions au Moyen-Orient, ces tensions préoccupent directement le continent africain. La mer Rouge constitue une voie de transit essentielle pour les échanges commerciaux de plusieurs pays africains.

« La sécurité des voies maritimes dans la mer Rouge est d’une importance stratégique essentielle pour l’Afrique », rappelle Mahmoud Ali Youssouf.

Le président de la Commission appelle enfin l’ensemble des parties à éviter toute nouvelle escalade et à privilégier une solution diplomatique.

« Le président réitère le soutien de l’Union africaine à tous les efforts régionaux et internationaux visant à désamorcer le conflit, à préserver la sécurité maritime et à avancer vers une résolution pacifique et négociée, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité dans la région de la mer Rouge et dans l’ensemble du Moyen-Orient », conclut la déclaration.