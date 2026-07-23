Kindia : les candidats condamnés pour fraude au baccalauréat transférés devant la Cour d’appel de Conakry

L’affaire des candidats condamnés pour fraude au baccalauréat connaît un nouveau rebondissement ce jeudi 23 juillet 2026. Selon les informations d’Africaguinee.com, les élèves détenus à la prison civile de Kindia ont été transférés à Conakry, où leur dossier sera examiné par la Cour d’appel.

Ce transfert intervient dans un climat de vive tension à Kindia. Depuis plusieurs jours, des élèves multiplient les manifestations pour exiger la libération de leurs camarades condamnés.

Ils réclament également justice pour Mamadou Diouma Bah, décédé à l’hôpital régional de Kindia après avoir été impliqué dans cette affaire de fraude au baccalauréat, puis jugé et condamné.

Ces candidats sont actuellement en cours de transfert vers la Cour d’appel de Conakry, où ils comparaîtront afin que leur dossier soit réexaminé en seconde instance.

Pour rappel, lors du procès en première instance, ils avaient été condamnés à un mois d’emprisonnement ferme. Cette décision a conduit le parquet à interjeter appel devant la juridiction supérieure.

L’évolution de cette procédure judiciaire est suivie de près, tant par les familles des condamnés que par l’opinion publique.