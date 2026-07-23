Vol à main armée à Conakry : trois hommes écopent de cinq ans de réclusion criminelle

Le tribunal de première instance (TPI) de Dixinn, statuant en matière criminelle, a rendu son verdict ce jeudi 23 juillet 2026 dans une affaire portant sur des faits de vol à main armée, association de malfaiteurs et détention illégale d’armes. Les trois accusés ont été reconnus coupables et condamnés à cinq ans de réclusion criminelle.

Les condamnés, Thierno Mamoudou Barry, Sékou Camara et Alseny Sangaré, étaient poursuivis sur le fondement des articles 373, 381, 848 et 19 du Code pénal. Ils étaient placés en détention provisoire à la Maison centrale de Conakry depuis le 19 septembre 2021.

Après plusieurs semaines d’audience consacrées à l’examen des faits, à l’audition des parties et à l’analyse des éléments du dossier, le tribunal a déclaré les trois prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées.

À l’issue du délibéré, la juridiction criminelle les a condamnés à une peine de cinq ans de réclusion criminelle.

Le ministère public, estimant cette décision insuffisamment sévère au regard des faits reprochés, a immédiatement annoncé son intention d’interjeter appel. L’affaire sera donc examinée à nouveau devant la juridiction d’appel compétente.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par les préoccupations des autorités judiciaires et sécuritaires face à la multiplication des actes de banditisme armé, notamment dans la capitale Conakry et dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.

Ces dernières années, plusieurs dossiers similaires ont été examinés par les juridictions criminelles, dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

L’affaire devrait connaître une nouvelle étape devant la Cour d’appel de Conakry, après le recours annoncé par le parquet.