RDC : Alpha Condé œuvre dans la discrétion pour le dialogue national

Alors que l’opposition et les confessions religieuses attendent l’ordonnance présidentielle qui doit officiellement lancer les préparatifs du dialogue national en République démocratique du Congo (RDC), un acteur de l’ombre attire l’attention. Selon RFI, l’ancien président guinéen Alpha Condé participe, en toute discrétion, aux consultations qui ont conduit à l’annonce de cette initiative par la présidence congolaise le 17 juillet 2026.

D’après plusieurs sources interrogées par RFI, ce dialogue national est l’aboutissement de plusieurs échanges entre le président Félix Tshisekedi, plusieurs chefs d’État de la région et les responsables des principales confessions religieuses congolaises. Parmi les personnalités ayant pris part à ces discussions figure également Alpha Condé, dont la présence est volontairement restée en retrait.

« Il a voulu rester dans l’anonymat », confie l’une de ces sources, illustrant la volonté d’Alpha Condé de mener cette médiation loin des projecteurs.

L’engagement de l’ancien président guinéen dans ce dossier n’est pas récent. Son implication remonte au début du mois de juillet. Alpha Condé se trouvait notamment à Brazzaville le 3 juillet, au moment où Félix Tshisekedi effectuait une visite de travail au Congo-Brazzaville.

Quelques jours plus tard, il a rencontré le cardinal Fridolin Ambongo en marge du déplacement de l’archevêque de Kinshasa dans la capitale congolaise, alimentant les spéculations sur son rôle dans les efforts de rapprochement entre les différents acteurs.

« Alpha Condé est une personne de confiance pour le président Tshisekedi », a affirmé une source proche du chef de l’État congolais. Une analyse partagée par plusieurs observateurs interrogés.

L’un d’eux estime que si le président congolais Denis Sassou-Nguesso a suggéré le recours à l’expérience de l’ancien président guinéen, « c’est forcément Félix Tshisekedi qui a accepté son implication », signe de la confiance qu’il lui accorde.

Selon ces mêmes analystes, les relations entre les familles Condé et Tshisekedi remonteraient à l’époque d’Étienne Tshisekedi, lorsque ce dernier et Alpha Condé étaient tous deux des figures de l’opposition dans leurs pays respectifs.

À ce stade, le rôle précis qu’Alpha Condé sera amené à jouer dans la conduite du dialogue national congolais reste toutefois inconnu. Mais une chose semble acquise : l’ancien président guinéen privilégie une diplomatie discrète, loin des déclarations publiques, dans un processus politique particulièrement sensible.