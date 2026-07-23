Construction de la route Labé-Tougué-Bafing : la Guinée décroche un financement de 300 millions d’euros

Le gouvernement guinéen a franchi une nouvelle étape dans son programme de modernisation des infrastructures. À travers le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget et le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, il a signé un contrat de financement de 300 millions d’euros destiné à la construction de la route Labé-Tougué-Bafing, incluant la bretelle Banti-Koubia ainsi qu’un pont sur le fleuve Bafing.

Longue de 160,303 kilomètres, cette infrastructure vise à désenclaver plusieurs localités de la Moyenne-Guinée, à faciliter la circulation des personnes et des marchandises et à stimuler les échanges commerciaux ainsi que le développement des zones agricoles.

Lors de la cérémonie de signature, la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, a souligné que ce projet s’inscrit dans la politique d’investissements structurants portée par le président de la République.

« Pour un montant de 300 millions d’euros, sous le leadership du chef de l’État, Son Excellence Mamadi Doumbouya, le gouvernement a fait le choix d’accélérer les investissements structurels capables de transformer durablement notre économie. Les infrastructures de transport constituent l’un des principaux leviers de cette ambition. »

De son côté, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Facinet Sylla, a insisté sur l’impact historique de cette route pour plusieurs localités jusque-là dépourvues d’infrastructures routières modernes.

« Cette route va toucher, pour la première fois et conformément à l’engagement du président Mamadi Doumbouya, des préfectures et des zones qui n’ont jamais connu le goudron en plus de 60 années d’indépendance. »

Les entreprises retenues pour l’exécution du projet ont, quant à elles, assuré qu’elles respecteront les délais et les normes de qualité prévues dans le contrat. Le président de la Compagnie sahélienne d’entreprises (CSE), Oumar Sow, a déclaré : « C’est maintenant à nous de jouer et nous sommes motivés pour vous livrer cet ouvrage dans les délais et avec la qualité requise. »

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée, Isam Taib, a réaffirmé le soutien de son pays au développement des infrastructures guinéennes.

« Cette signature confirme concrètement l’engagement constant et sans faille du Royaume du Maroc aux côtés de la Guinée dans la mise en œuvre de la vision Simandou 2040 (…), notamment dans les domaines des infrastructures et des finances. »

À terme, la route Labé-Tougué-Bafing, ainsi que la bretelle Banti-Koubia, devraient améliorer les conditions de mobilité des populations, réduire l’isolement de plusieurs préfectures de la Moyenne-Guinée et créer de nouvelles opportunités économiques dans cette partie du pays.