Radio rurale de Dinguiraye : le directeur général Ibrahima Diakité suspendu de ses fonctions

Le directeur général de la Radio rurale communautaire de Dinguiraye, Ibrahima Diakité, a été suspendu de ses fonctions. Il est remplacé à titre intérimaire par le chef des programmes de la station, Mamadou Foula Camara.

Selon une décision signée le 21 juillet par le directeur général des Radios rurales de Guinée, Ibrahima Sory Cissé, cette suspension est motivée par une « récidive de comportements incompatibles avec les fonctions de chef de station ».

« Monsieur Ibrahima Diakité, matricule 2640748, chef de station de la Radio rurale communautaire de Dinguiraye, est suspendu de ses fonctions pour récidive de comportements incompatibles avec ses fonctions », peut-on lire dans la décision.

Le document précise également que « le chef des programmes de ladite station est chargé d’assurer l’intérim du chef de station jusqu’à nouvel ordre ».

Contacté par Guinée360, un responsable de la Radio rurale communautaire de Dinguiraye a confirmé l’entrée en vigueur de cette décision. Depuis sa suspension, l’intérim est assuré par Mamadou Foula Camara, désormais à la tête de la station.