CAN 2027 : Motsepe annonce une compétition à 28 équipes, le Syli sourit

Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, le Président de la Confédération Africaine de Football a animé une conférence de presse ce mercredi, à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l’issue de ses nombreuses déclarations devant les médias, Patrice Motsepe a annoncé une augmentation du nombre de sélections participant à la Coupe d’Afrique des Nations, à partir de la prochaine édition en 2027. Une nouvelle qui relance les chances de qualification du Syli National à cette 36ᵉ édition.

C’est une nouvelle qui fera du bien à plusieurs sélections africaines, notamment le Syli National de Guinée. Initialement prévue avec la participation de 24 équipes, la CAN 2027, organisée conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, connaîtra désormais la participation de 28 pays. Elle se déroulera du 19 juin au 17 juillet.

Lors de la conférence de presse qu’il a tenue ce mercredi, le Dr Patrice Motsepe a déclaré que la CAF avait décidé de procéder à une augmentation du nombre de sélections participantes : « Nous avons augmenté le nombre de participants à la CAN 2027», a confirmé le patron de l’instance faîtière du football africain.

Pour le dirigeant sud-africain, cette augmentation vise à offrir à un plus grand nombre de sélections l’opportunité de figurer dans la compétition africaine, soulignant que la CAF œuvre en permanence à renforcer la valeur de ses compétitions et à élever le niveau de la concurrence.

Pour rappel, les quatre dernières éditions de la compétition se sont déroulées avec la participation de 24 sélections, à commencer par l’édition 2019 disputée en Égypte. La Confédération africaine a désormais décidé d’ajouter 4 nouvelles sélections à partir de la prochaine édition, prévue à l’été 2027 en Afrique de l’Est.

Une nouvelle qui sourit au Syli National

À l’issue du tirage au sort des éliminatoires effectué le 19 mai dernier, la sélection nationale s’est retrouvée dans le groupe D en compagnie du Kenya, co-organisateur et d’office qualifié, de l’Afrique du Sud et de l’Érythrée. Dans ce groupe, un seul ticket qualificatif sur le terrain était en jeu puisque le Kenya est d’ores et déjà qualifié avec le statut de pays hôte.

Par ailleurs, avec cette nouvelle annonce de Patrice Motsepe, les chances de qualification dans les groupes des pays hôtes sont désormais relancées. En effet, les deux meilleures places de chaque poule devraient désormais être synonymes de ticket qualificatif. Sur les 48 équipes engagées dans les éliminatoires, 24 tickets sont désormais disponibles, plus les 3 places pour les co-organisateurs.

Pour l’instant, l’instance n’a pas communiqué sur le nouveau format des qualifications. Mais tout porte à croire que les chances de qualification sont désormais maximisées pour les sélections en lice pour ces éliminatoires.

La campagne éliminatoire débutera en septembre prochain et prendra fin en mars 2027.