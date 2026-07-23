Jeunesse et emploi : NSIA Assurances Guinée lance « NSIA Talent’Avenir » pour bâtir les compétences de demain

Fidèle à son engagement en faveur du développement du capital humain, NSIA Assurances Guinée franchit une nouvelle étape avec le lancement officiel de « NSIA Talent’Avenir », un programme destiné à préparer les étudiants, jeunes diplômés et jeunes professionnels aux exigences du monde de l’entreprise.

À travers cette initiative, la compagnie entend contribuer au renforcement des compétences locales tout en constituant un vivier de talents capables d’accompagner la croissance du secteur des assurances en Guinée.

Lors de la cérémonie de lancement tenue ce mercredi 22 juillet 2026, Ibrahima Baldé, Chef du département Développement du capital humain de NSIA Assurances Guinée, a présenté les ambitions de cette première édition.

« Il s’agit d’un programme destiné aux jeunes talents guinéens, dans le but de révéler leur plein potentiel, de les accompagner dans les métiers de la finance, de l’assurance, de la gestion, tout en développant leurs compétences comportementales afin de leur permettre d’obtenir plus facilement leur premier emploi. »

Au-delà de l’accompagnement des jeunes, le programme répond également à un besoin stratégique de l’entreprise.

« Nous allons identifier les meilleurs profils pour répondre aux objectifs de la société. Ce programme permettra d’accompagner les jeunes tout en constituant une base de candidats potentiels qui pourra répondre à nos besoins futurs en recrutement », a expliqué le responsable.

Prévue de juillet à décembre 2026, cette première cohorte servira de phase pilote avant une éventuelle extension du programme.

Pour être éligibles, les candidats devront être âgés de 18 à 30 ans et être issus de filières telles que la gestion, la finance, le droit, les sciences juridiques, la data, l’informatique ou toute autre discipline en lien avec les métiers de la gestion.

Une initiative adaptée aux réalités du marché guinéen

Pour Maïmouna Barry, Directrice générale de NSIA Assurances Guinée, « NSIA Talent’Avenir » s’inscrit dans la continuité de la politique de développement des compétences du groupe NSIA, tout en répondant aux spécificités du marché national.

« Le groupe NSIA dispose déjà de la NSIA Academy, qui accompagne les collaborateurs dès leur intégration. Avec NSIA Talent’Avenir, nous avons voulu créer un parcours adapté aux réalités guinéennes, notamment pour les étudiants, les stagiaires et les jeunes en quête d’emploi. L’objectif est de préparer un vivier de talents qui répondra à nos besoins futurs. »

La Directrice générale a également justifié la création de ce programme par la forte dynamique de croissance de la filiale guinéenne.

« Notre chiffre d’affaires a presque été multiplié par quatre en trois ans. Pour porter cette ambition, il est indispensable de préparer dès aujourd’hui les femmes et les hommes qui accompagneront notre développement. On ne peut pas construire une croissance durable sans investir dans les compétences. »

Avec NSIA Talent’Avenir, NSIA Assurances Guinée confirme ainsi sa volonté de faire de la jeunesse un véritable levier de performance et d’innovation, en créant un pont entre la formation académique et les exigences du monde professionnel. À travers ce programme, l’entreprise entend non seulement favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Guinéens, mais aussi bâtir un réservoir de compétences capable d’accompagner durablement son ambition de croissance.