Dans un communiqué officiel rendu public ce lundi 23 juin 2025, le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a exprimé sa « profonde consternation » face à l’enlèvement et aux violences subies par l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée, Me Mohamed Traoré, dans la nuit du 20 au 21 juin.

Selon les premières informations relayées par le ministère public, l’avocat a été enlevé à son domicile par des individus non identifiés, conduit vers un lieu isolé, où il aurait été violemment battu et menacé de mort. Le Parquet dénonce des faits d’une extrême gravité, soulignant qu’ils portent atteinte non seulement à la dignité humaine, mais également à la sécurité des auxiliaires de justice.

Enquête judiciaire ouverte

Le Parquet général assure avoir immédiatement réagi dès la connaissance des faits. Il affirme avoir instruit, le jour même, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn — juridiction territorialement compétente — d’ouvrir une enquête approfondie. Une procédure judiciaire est donc en cours afin de faire toute la lumière sur cette agression qui suscite l’indignation au sein de la communauté judiciaire et bien au-delà.

Réaction à l’Assemblée extraordinaire du Barreau

Le communiqué revient également sur l’Assemblée générale extraordinaire tenue ce lundi 23 juin par le Barreau de Guinée dans l’enceinte même de la Cour d’appel. Le Parquet général dit avoir pris acte des résolutions adoptées à cette occasion. Toutefois, il précise que pour des raisons de « décorum judiciaire », il n’est pas en mesure de recevoir l’ensemble des avocats en même temps dans son bureau, en raison de leur nombre. Il se dit néanmoins disposé à rencontrer une délégation restreinte du Conseil de l’Ordre afin d’échanger dans un cadre propice à un dialogue constructif.

Dans un climat de vive émotion, le Parquet général appelle à l’unité et à l’apaisement au sein de la famille judiciaire. Il exprime sa solidarité avec le Barreau et réaffirme que la justice guinéenne « ne tolérera aucune violence contre ses membres ». Enfin, le ministère public insiste sur la nécessité de préserver les principes de légalité, d’indépendance et de respect des procédures, gages de la crédibilité de l’institution judiciaire.

Le procureur général conclut en réitérant son engagement pour le dialogue et la coopération, tout en appelant au respect scrupuleux de l’État de droit.