La 67ᵉ session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO s’est tenue ce dimanche 22 juin 2025 à Abuja, au Nigeria. À cette occasion, le président sortant de l’organisation sous-régionale, Bola Ahmed Tinubu, également président de la République fédérale du Nigeria, a prononcé un discours d’ouverture axé sur les défis sécuritaires, l’intégration régionale, la jeunesse et l’économie numérique.

Dans son allocution, le chef de l’État nigérian a souligné que les plus grands défis de la sous-région résident désormais dans le domaine de la gouvernance politique, citant entre autres l’insécurité, le terrorisme, le changement climatique et les crimes transnationaux. Face à ces menaces, il a insisté sur la nécessité d’unir les efforts pour consolider la démocratie dans la région.

« Sous ma présidence, j’ai déployé tous les moyens diplomatiques pour engager le dialogue avec nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. J’ai bon espoir que, sous peu, ils reviendront dans la famille. Nous gardons nos portes ouvertes à l’unité, à la solidarité et à la vision partagée de la CEDEAO pour l’avenir », a déclaré Bola Tinubu.

Le président nigérian a rappelé que la jeunesse représente le principal atout de l’Afrique de l’Ouest, appelant à investir dans l’éducation, à créer des emplois durables et à favoriser un environnement propice à l’innovation et à la transformation numérique.

« Leur talent, leur créativité et leur énergie doivent être mis au service du développement. Cela favorisera non seulement la croissance économique, mais renforcera également notre résilience face aux groupes extrémistes et aux réseaux criminels », a-t-il affirmé.

L’égalité des genres et l’économie numérique à l’agenda

Insistant sur l’importance de l’égalité des genres, Bola Tinubu a estimé que les femmes doivent être vues non comme des bénéficiaires, mais comme des actrices majeures du changement.

Il a également plaidé pour une intégration régionale renforcée par la connectivité physique et numérique, citant des projets phares comme le gazoduc ouest-africain, le réseau électrique régional, l’autoroute Abidjan-Lagos, ou encore le développement du haut débit.

« Nous devons bâtir des plateformes sécurisées pour le commerce électronique et la finance numérique. L’économie numérique doit devenir un pilier de notre intégration régionale », a-t-il souligné.

Pour réussir cette transformation, Bola Tinubu a appelé à un engagement accru des partenaires au développement, des institutions financières et du secteur privé, à travers des partenariats public-privé et une meilleure mobilisation des ressources.

« Notre engagement doit s’accompagner d’une harmonisation des politiques et d’une coordination efficace. Nos entrepreneurs régionaux, africains et ceux de la diaspora ont un rôle essentiel à jouer », a-t-il déclaré.

Clôturant son discours, le président de la CEDEAO a exhorté les chefs d’État et délégués à s’engager pleinement dans les travaux de la session, en vue de tracer une feuille de route vers une Afrique de l’Ouest plus sûre, plus intégrée et plus prospère.

Il convient de préciser qu’en marge de cette session ordinaire, Bola Tinubu a passé le flambeau au président sierra-léonais Julius Maada Bio, après avoir assuré deux mandats consécutifs à la tête de la CEDEAO.