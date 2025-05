Le vent de soutien en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara souffle de plus en plus fort sur la scène internationale. Dernier pays en date à se joindre à cette dynamique : la Slovaquie.

Le jeudi 22 mai 2025 à Rabat, la République slovaque a exprimé son appui clair au plan présenté par le Royaume du Maroc le 11 avril 2007 devant le Secrétaire Général des Nations Unies, le qualifiant de « base sérieuse » pour une solution définitive à la question du Sahara.

C’est à l’issue d’une rencontre entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue slovaque, Juraj Blanár, que cette nouvelle position a été officialisée à travers une Déclaration Conjointe aux accents diplomatiques forts.

Dans le texte, la Slovaquie ne se contente pas d’exprimer un simple soutien : elle « salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc » et réaffirme son attachement à « une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable », en parfaite adéquation avec les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment la 2756 adoptée le 31 octobre 2024.

Cette prise de position vient renforcer le courant de reconnaissance internationale du caractère marocain du Sahara, impulsé depuis plusieurs années par la diplomatie proactive du Roi Mohammed VI. Elle s’inscrit dans une tendance lourde qui voit de plus en plus d’États à travers le monde reconnaître le bien-fondé de la proposition marocaine, jugée réaliste et pragmatique.

Avec la Slovaquie, c’est une voix européenne de plus qui rejoint le chœur grandissant des soutiens à la marocanité du Sahara. Un appui de poids dans un contexte géopolitique où chaque ralliement compte, non seulement pour Rabat, mais aussi pour l’avenir de la stabilité dans la région.