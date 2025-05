La République de Guinée franchit un cap historique dans son engagement en faveur de l’enseignement supérieur et de la coopération scientifique continentale. À l’issue de la 42e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), tenue à Conakry du 22 au 23 mai 2025, le pays a été porté, pour la première fois depuis son adhésion à l’institution, à la présidence du Conseil des ministres.

Cette présidence annuelle revient à Monsieur Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, qui succède à Madame le Pr Delphine Édith Emmanuel née Adouki, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique de la République du Congo.

Ce choix marque une reconnaissance continentale des réformes profondes entreprises par la Guinée en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, sous l’impulsion du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, dont l’action déterminée et la vision de transformation ont placé le capital humain au cœur des priorités nationales. Sous sa direction, la Guinée s’est engagée dans une politique ambitieuse de refondation du système éducatif, avec une attention particulière portée à la gouvernance universitaire, à la valorisation de la recherche et à l’innovation technologique.

En accueillant la 42e session du CAMES, la République de Guinée confirme sa volonté de jouer un rôle moteur dans la structuration d’un espace africain harmonisé de l’enseignement supérieur et de la recherche, fondé sur les principes d’excellence académique, de mobilité intellectuelle et de mutualisation des savoirs.

Durant son mandat à la tête du Conseil des ministres du CAMES, le ministre Alpha Bacar Barry a exprimé sa volonté de renforcer la coopération Sud-Sud, de promouvoir la digitalisation des pratiques pédagogiques, de promouvoir la mutualisation des ressources humaines entre les pays membres.

La présidence guinéenne du CAMES intervient dans un contexte régional exigeant, marqué par la nécessité de relancer et de moderniser les systèmes d’enseignement supérieur face aux mutations technologiques, aux enjeux de financement, et aux attentes croissantes des jeunesses africaines.

Avec cette présidence, la Guinée inscrit son action dans la continuité de l’héritage panafricain du CAMES, tout en ouvrant une nouvelle ère d’engagement stratégique en faveur d’un enseignement supérieur africain résolument tourné vers l’excellence, l’autonomie scientifique et l’innovation.