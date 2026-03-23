Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a publié, ce lundi 23 mars 2026, un communiqué pour clarifier la situation d’Aboubacar Diakité, dit « Toumba », au cœur de nombreuses spéculations depuis plusieurs heures.

Selon les autorités judiciaires, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, actuellement détenu à la Maison centrale de Coyah où il purge une peine de prison, a été victime d’un malaise dans la nuit du 23 mars 2026. Informé par le parquet du Tribunal de première instance de Coyah, le Parquet général précise que le détenu a été immédiatement évacué vers l’Hôpital du Camp Almamy Samory Touré.

À ce stade, Toumba y reçoit des soins intensifs « appropriés », assurés par un personnel médical qualifié et sous surveillance étroite, indique la même source.

Le Parquet général insiste sur le fait que toutes les mesures nécessaires ont été prises en coordination avec l’administration pénitentiaire et les autorités sanitaires, afin de garantir une prise en charge conforme aux exigences légales et au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Dans un contexte marqué par des rumeurs persistantes, l’institution judiciaire assure que l’état de santé du détenu fait l’objet d’un « suivi rigoureux et permanent ». Elle promet également de tenir l’opinion publique informée de toute évolution significative, dans le respect des règles encadrant la communication judiciaire.

Pendant ce temps, des démarches parallèles sont engagées par la défense. Un des avocats de Toumba affirme être en route pour vérifier la présence effective de son client à l’hôpital. Il indique par ailleurs avoir rencontré le garde des Sceaux ainsi que le procureur général afin d’obtenir des informations directes sur la situation.