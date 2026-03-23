Après avoir fixé un ultimatum de 48 heures pour la réouverture du détroit d’Ormuz, le président américain Donald Trump a finalement accordé un délai supplémentaire de cinq jours avant toute frappe visant les infrastructures énergétiques iraniennes.

“J’ai le plaisir de vous annoncer que les États-Unis d’Amérique et l’Iran ont eu, ces deux derniers jours, des discussions très fructueuses et constructives en vue d’un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu de la teneur et du ton de ces échanges approfondis, détaillés et constructifs, qui se poursuivront tout au long de la semaine, j’ai demandé au Département de la Guerre de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours”, a annoncé Donald Trump sur le réseau social Truth.

En représailles aux frappes israélo-américaines, l’Iran avait bloqué le passage des navires dans le détroit d’Ormuz, un point stratégique par lequel transite environ 20 % du commerce mondial de pétrole. Cette situation a entraîné une hausse immédiate du prix du baril et, par ricochet, du carburant, notamment aux États-Unis.

Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait sommé Téhéran de rouvrir ce passage maritime sous 48 heures, sous peine de frappes ciblées contre ses installations électriques et énergétiques.

En réponse, l’Iran a menacé de s’en prendre à des infrastructures stratégiques dans la région et de fermer totalement le détroit d’Ormuz si ses centrales étaient visées. Ce lundi 23 mars, Téhéran a également évoqué la possibilité de poser des mines navales dans le Golfe en cas d’attaque contre ses côtes.

Sur le terrain, les tensions restent vives. Le samedi 21 mars, les États-Unis et Israël ont frappé le site nucléaire iranien de Natanz, situé à plus de 200 kilomètres au sud-est de Téhéran.

En riposte, l’Iran a ciblé la ville israélienne de Dimona, qui abrite un centre de recherche nucléaire. La ville d’Arad, dans le sud du pays, a également été visée.