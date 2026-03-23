Face à la pénurie persistante de liquidités, les autorités guinéennes tentent de rassurer l’opinion. Réunis ce dimanche 22 mars 2026 lors d’une rencontre tripartite entre le secteur privé, la Banque centrale, les principaux acteurs économiques ont examiné les causes de cette situation ainsi que les pistes de solution.

Au cœur des échanges : les difficultés d’accès aux dépôts bancaires pour de nombreux usagers, un phénomène qui alimente inquiétudes et spéculations depuis plusieurs semaines.

À l’issue des discussions, le gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba, a tenu à défendre l’action de son institution tout en reconnaissant les limites actuelles du système. « Ce que vous devez comprendre, c’est que la banque centrale, honnêtement, elle est plutôt à féliciter dans cet épisode, parce que, jamais dans l’histoire moderne de la Guinée, on a injecté autant d’argent en si peu de temps. Sur 100 billets que nous injectons aujourd’hui, il n’y en a que 6 qui reviennent, donc c’est ça en fait qu’il faut comprendre. Il y a un vrai effort d’injection, nous allons continuer à injecter, mais il faut aussi qu’on travaille pour que l’argent revienne dans le système, et donc ça, ça passe par restaurer la confiance», a rapporté la RTG.

Pour le gouverneur, certaines décisions récentes ont pu fragiliser la relation entre les citoyens et les institutions financières. « Il y a un certain nombre d’éléments qu’on a mis en place qui ont pu, ici ou là, heurter les gens et toucher à leur confiance, donc nous avons fait un certain nombre d’efforts, et donc on va revenir sur ces mesures-là. L’idée, c’est vraiment de restaurer la confiance vis-à-vis des Guinéens pour qu’ils déposent leur argent au niveau des banques. »

Au-delà de la gestion immédiate de la crise, les autorités affichent leur volonté d’inscrire leur action dans une dynamique plus large de transformation du système financier, notamment à travers la bancarisation et la digitalisation de l’économie, considérées comme des leviers essentiels de croissance. « Enfin, on ne peut pas échapper à la bancarisation, on ne peut pas échapper à la digitalisation. Nous sommes une économie qui veut émerger, qui tend vers l’émergence, et on ne peut pas décoller économiquement si on a un secteur bancaire qui est faible. Ça ne s’est jamais vu historiquement », a-t-il souligné.