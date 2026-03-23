Les débats dans l’affaire opposant l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, à l’État guinéen, ont été renvoyés ce lundi 23 mars 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

À l’ouverture de l’audience, la juridiction a constaté l’absence de l’avocat de la défense. Interrogé par le juge Yacouba Conté sur les raisons de cette absence, le prévenu a indiqué ne pas être en mesure de fournir d’explication.

Face à cette situation, la Cour a décidé de reporter l’examen du dossier au 30 mars prochain, afin de permettre la présence de l’avocat du prévenu ainsi que la comparution des autres accusés.

Pour rappel, Mohamed Lamine Bangoura est poursuivi pour détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Il est détenu à la maison centrale de Conakry depuis le 15 décembre 2022.

Ses coaccusés, Amadou Diallo, Sidiki Sylla et Rouguiatou Barry, sont en fuite depuis le 7 novembre 2025.