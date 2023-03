La République de Guinée, fidèle à sa tradition d’État souverain et respectueux des valeurs universelles de coopération et d’amitié, entend maintenir la dynamique d’ouverture au reste du monde.

En prenant part à la 2ème conférence parlementaire « Russie-Afrique » tenue ce week-end à Moscou, le Président du Conseil National de la Transition, a réitéré la volonté de la République de Guinée dans le cadre de l’instauration d’un monde multipolaire où les États sont libres d’interagir au nom de l’intérêt supérieur de leurs peuples respectifs.

Dr Dansa KOUROUMA est convaincu que la coopération interparlementaire est un autre moyen de création d’aires de développement de la coopération entre différents pays : « nos travaux devront aussi se situer dans le cadre de la construction d’un monde multipolaire dans lequel l’Afrique doit bénéficier d’une meilleure représentation à la hauteur de sa taille, de celle de sa population et du grand nombre de ses États » a-t-il déclaré devant ses collègues parlementaires Russes et Africains.

S’exprimant sur le thème : « soutien parlementaire au développement de la coopération scientifique et à l’éducation » Dr Dansa KOUROUMA a insisté sur la nécessité pour les parlementaires de promouvoir le transfert de compétences technologiques en vue de permettre aux pays en voie de développement, de faire des progrès dans ce domaine stratégique du monde moderne. Pour lui, la Russie pourrait être d’un important apport au continent africain : la Fédération de Russie étant l’héritière de l’Union soviétique et de ses avancées fulgurantes dans le domaine de la science et de la technologie. C’est d’ailleurs l’Union soviétique qui fut la première puissance à envoyer un homme (Youri Gagarine) dans l’espace, à travers la mission Vostok 1 en 1961. La Russie peut de ce point de vue apporter beaucoup à l’Afrique dans le domaine de la science et de l’éducation, dira Dr Dansa KOUROUMA.

Le Président de l’organe législatif de la Transition a aussi rappelé que la Fédération de Russie est membre des BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les cinq (5) pays ayant porté la croissance mondiale à la fin du 20ème et au début du 21ème siècle. Dr Dansa KOUROUMA soutient que cette conférence parlementaire qui intervient en prélude au Sommet « Russie-Afrique » prévu en juillet 2023, est également une occasion de procéder à une revue de ce potentiel et d’identifier ensemble les domaines pertinents de coopération entre la Fédération de Russie et l’Afrique d’une manière générale et plus particulièrement, dans le domaine scientifique et de l’éducation.

Lors de son intervention de circonstance, le Président de la fédération de Russie a réitéré la volonté de son pays à consolider les liens historiques avec le continent africain. M. Vladimir POUTINE indique que son pays apportera toujours son soutien à la coopération avec les États africains. Il a rappelé que les pays africains ont augmenté leur poids et leur rôle dans les affaires internationales. Il se dit persuadé que l’Afrique deviendra un des leaders clés du monde multipolaire en construction.

Durant son séjour dans la capitale russe, Dr Dansa KOUROUMA a eu un tête à tête avec le Président de la Douma d’État de l’Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie. Au menu des échanges entre Dr Dansa KOUROUMA et Viatcheslav VOLODINE, le renforcement de la coopération parlementaire.

À rappeler que le Président du Conseil National de la Transition était accompagné d’une forte délégation de Conseillers nationaux et de cadres de son Cabinet.

Cellule de Communication du CNT