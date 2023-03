L’artiste Ibro Gnamet a présenté le week-end dernier son nouvel amant. Cette présentation a mis en terme le doute sur la fin de son aventure avec Ans-T Creazy quelques jours seulement après avoir déclaré « si ce n’est pas Paul, c’est pierre ».

L’acteur concerné de la pique ‘’ a Paul mara, pierre nara ‘’ en langue soussou, a enfin répliqué. El creator pour les amoureux ou le patron de la guida, Ansoumane Traoré alias Ans-t Crasy brise le silence dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. L’auteur de l’album ‘’ Surnaturel ‘’ a fait de graves menaces sur le sujet lui concernant, mais aussi dit s’abstenir. Pour cause ? Le mois saint de Ramadan.

Connu pour sa vitalité Ans-t Crasy est un peu loin des projecteurs depuis un bout de temps. Cependant dans cette vidéo diffusée par le concepteur du titre ‘’ who sac Bamba ‘’, il a tenté d’expliquer les raisons de son silence.

‘’Je sais que mes créations et mes petites phobies vous manquent mais j’ai décidé de faire une pause et maintenir le silence mais pendant cette période de silence voilà d’autres artistes qui profitent pour faire leur buzz sur moi pour se maintenir ‘’.

Poursuivant Ans-t- Crasy s’interroge puis répond : ‘’Pourquoi toujours moi ? Parce que je suis l’actualité, je commence à comprendre que Ans-t Crasy est vraiment important dans ce Game même quand je ne suis pas dedans on me met dedans même quand je serai dans la tombe, ils vont parler de moi. ‘’

Face à ce sujet qui défraie la chronique, Ans-t Crasy indique qu’en tant que religieux il ne peut réagir pendant ce mois saint.

‘’ Heureusement, je suis un bon religieux. Voilà le mois de Ramadan qui est là c’est à dire je ne peux pas réagir ‘’ dit-il.

Mais, il prévient que le moment de la réplique va venir. ‘’ Parce que mes réactions vont être fatales… C’est pourquoi je me suis dit je vais attendre la fin du Ramadan. Après ça va être chaud, très chaud et sale même ‘’.

‘’ Si vous voulez faire votre buzz familial sur moi ça va pas marcher. Vous savez moi quand on me clash je clash et quand on parle de moi, je chante. Ce n’est pas moi qui cherche le buzz. C’est le buzz qui me cherche. Ceux qui m’ont dénigré sont les mêmes personnes qui vont me danser encore’’, a-t-il lancé.

Par ailleurs, cette affaire est loin de tirer son épilogue en attendant de voir la suite des hostilités notre rédaction suit de près cette histoire concernant les artistes Ibro Djamet, Azaya et Ans-t Crasy.