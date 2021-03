C’est le responsable à la communication du Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation qui a annoncé cette information ce mardi 23 mars 2021.

Désormais, toutes les activités sportives et culturelles sont interdites au sein des établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre.

Joint au téléphone, Aboubacar Sidiki Camara a expliqué ce qui a motivé cette décision prise par son département.

«Nous sommes dans un état d’urgence sanitaire et l’une des mesures annoncées par le président de la République, c’est l’interdiction formelle de tout regroupement qui dépasserait 50 personnes. Et nous savons que les compétitions sportives, culturelles et excursions que nous avons l’habitude d’organiser dans les écoles, sont des activités qui regroupent par fois et par endroit une dizaine d’enfants. Vu que l’organisation de ces activités ne laisse aucune chance aux précautions que nous impose l’Agence nationale de sécurité sanitaire, nous allons être conformes à ces mesures. Donc nous avons envoyé des messages à toutes nos structures déconcentrées, pour que cela soit répercuté à tous les chefs d’établissements et à toutes les écoles de la Guinée et sur toute l’étendue du territoire, pour dire que jusqu’à nouvel ordre, toute activité sportive et culturelle de nature à regrouper plusieurs personnes restent purement et simplement suspendues», a laissé entendre le ministre.

S’exprimant sur la rumeur faisant allusion à une éventuelle fermeture des écoles à cause de la confirmation des cas de Coronavirus en milieu scolaire, le chargé de la communication du MENA soutient que cette décision ne relève pas de la compétence de son département. Elle relève plutôt de la compétence du chef de l’État.

Toute fois, Aboubacar Sidiki Camara rassure que la Guinée est loin d’arriver à ce niveau.