Corps des victimes refusés à la morgue Ignace Deen: Dr Awada dément le Fndc et évoque un manque de places

Accusé d’avoir refusé de recevoir les corps des victimes de la répression à la morgue d’Ignace Deen, le directeur Dr Awada dement le Fndc et évoque un manque de places.

Dans un communiqué publié, ce lundi 23 décembre 2020, le Fndc a dénoncé le refus des hôpitaux publics de recevoir les corps des victimes tuées suite à la répression policière hier à Conakry.

Joint au téléphone, le directeur général de l’hôpital Ignace, Dr Awada dit ne pas être informé du refus

“Ils ont 4 corps ici qu’est-ce qu’ils veulent? Ou bien, vous croyez qu’on a une capacité de 1000 chambres froides. C’est une dizaine d’alveoles qu’on a. Mais s’il n’y a plus de places qu’est-ce va faire? On va mettre les corps sur la paillasse?”.

Et d’ajouter: “il ne faut pas les ( Fndc) écouter ce sont de gens qui negativisent tout”, accuse-t-il.