Les audiences criminelles du Tribunal de première instance de Labé s’ouvrent ce lundi 23 février 2026, au siège de la juridiction. Au total, onze dossiers sont inscrits au rôle. Parmi les affaires programmées figurent notamment des cas de meurtre, de viol et séquestration, ainsi que d’incendie volontaire.

Dans le cadre de sa compétence territoriale, le Tribunal de première instance de Labé est également appelé à juger des dossiers criminels en provenance des préfectures de Lélouma, Tougué, Mali Yembering et Koubia.

Ces audiences devraient mobiliser magistrats, avocats, forces de sécurité et familles des parties concernées, dans un contexte marqué par l’attente de justice pour les victimes et leurs proches.