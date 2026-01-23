Au lendemain du dépôt de sa démission, ainsi que celle de l’ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre Bah Oury a adressé un message empreint de gratitude et de détermination au président Mamadi Doumbouya. Il réaffirme son engagement au service de la Guinée et souligne le contexte exigeant dans lequel il a exercé ses fonctions. Il a particulièrement salué la résilience du peuple de Guinée et l’implication de la jeunesse notamment celle de l’Axe Hamdallaye-Kagbelen. Réaction!

À l’heure où je remets, avec responsabilité et loyauté, la charge que Son Excellence Monsieur le Président de la République m’a confiée, je suis habité avant tout par un profond sentiment de gratitude, de reconnaissance et de satisfaction du devoir accompli.

Je voudrais, en premier lieu, adresser mes remerciements respectueux et sincères à Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, Président de la République, pour la confiance qu’il m’a accordée en me nommant Premier ministre le 27 février 2024, ainsi que pour l’appui déterminant qu’il a apporté à l’action du Gouvernement durant cette période exigeante. Servir sous son autorité a été un honneur et une responsabilité que j’ai assumés avec engagement, loyauté et sens de l’État.

Je souhaite ensuite exprimer ma reconnaissance appuyée aux membres du Gouvernement, mes plus proches collaborateurs, avec lesquels nous avons travaillé sans relâche, dans un esprit de solidarité, de responsabilité collective et de dépassement de soi.

Ma reconnaissance va également au peuple de Guinée, pour sa patience, sa dignité et sa remarquable résilience. Dans les moments de doute et face aux difficultés, notamment durant les périodes de coupures d’électricité et d’incertitudes, vous avez fait preuve d’un courage silencieux et d’un sens élevé de l’intérêt général. Cette force collective a constitué la véritable énergie de l’action publique.

Je tiens à saluer avec une attention particulière la jeunesse guinéenne, et notamment les jeunes de l’Axe, dont l’expression, parfois vive mais profondément citoyenne, a rappelé à chacun l’importance de l’écoute, du dialogue et de la justice sociale. Votre voix compte, et elle continuera de compter dans la construction de notre avenir commun.

Mes remerciements s’adressent également aux hommes et aux femmes de ce pays, à la classe politique, aux leaders religieux, aux syndicats, aux journalistes, ainsi qu’aux autorités morales et coutumières, pour leur sens des responsabilités et leur contribution à la préservation de la cohésion nationale et du vivre-ensemble, dans un contexte souvent sensible.

Je n’oublie pas les Forces de défense et de sécurité, qui ont assuré, avec professionnalisme, discipline et retenue, la protection des institutions et des citoyens, contribuant ainsi à la stabilité du pays et au bon déroulement de la vie nationale.

La Nation poursuit sa marche. Je demeure, comme toujours, un serviteur de la République, convaincu que l’unité, le dialogue et la confiance mutuelle constituent les fondements durables de notre avenir commun.