Dans une vidéo publiée via les réseaux sociaux, l’artiste chanteur français s’est ouvertement adressé au public guinéen pour l’inviter à répondre favorablement au rendez-vous prévu pour le 04 février 2021 à Conakry.

Après avoir précédemment confirmé sa venue en Guinée, l’artiste français vient également de s’adresser au public guinéen dans une vidéo. Il invite les fans à répondre favorablement au concert prévu le 04 février dans le réceptif hôtelier de Palm Camayenne.

« Guinéens et Guinéennes, rendez-vous le 04 février au Palm Camayenne pour ce genre de show et de feu. Venez nombreux et prenez vos places maintenant et les places de devant, ça va partir très très vite », a lâché Franglish.

Rendez-vous le 04 février au Palm Camayenne pour vibrer en rythme et vibes de l’artiste français Franglish.

Moustapha Barry