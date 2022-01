La miss Guinée, Saran Bah, figure parmi le top 40 des finalistes au compte du concours Miss Monde 2022, selon une communication rendue publique par le comité d’organisation de cette compétition de beauté à dimension internationale.

La finale de la 70ème édition de concours Miss Monde est prévue pour le 16 mars prochain, à Porto Rico. Ravie d’être parmi les finalistes, Saran Bah a réagi sur son compte.

«Wow! Quel moment magique, historique ma Guinée 🇬🇳♥️! Nous sommes pour la toute première fois dans le top 40 à Miss Monde et courons toujours la chance de remporter la couronne Bleue le 16 mars à Porto Rico. Je suis incroyablement émue et remplie de gratitude. Merci à toutes et à tous.»

Pour rappel, le comité Miss World a dévoilé les (15 ) gagnantes du Fast Track et trois représentants de l’Afrique qui ont été retenues par les juges, au compte du Top 40 de cette compétition internationale.

Ci-dessous, la communication du Comité Miss World:

Nous sommes heureux d’annoncer le Top 40 des concurrentes de la 70e finale de Miss Monde ! Nous avons rencontré les 15 gagnants du Fast Track, maintenant nous dévoilons les 25 choix de juges ! Félicitations à notre Top 40 qui sont invités à revenir à San Juan, Porto Rico le 12 mars prochain pour poursuivre leur quête pour être couronnée 70ème Miss Monde ! Julia Morley et son équipe Miss World aimeraient profiter de cette occasion pour remercier tous les concurrents des 97 pays qui ont tant contribué à l’événement de cette année. Nous sommes tristes que vous ne puissiez pas tous revenir pour la finale, mais nous espérons vraiment que chaque pays nous rejoindra en ligne le 16 mars prochain. (Les détails de ces aménagements suivront). Les 97 concurrents de Miss World seront présentés dans la diffusion de la 70e finale de Miss Wld, qui sera diffusée de 20h à 23h HE le 16 mars en direct du Coliseo De Puerto Rico José Miguel Agrelot. Dates clés: 12 mars jour des arrivées

16 mars 70e finale Miss Monde 20h – 23h (local)

17 mars beauté avec un événement spécial

Les concurrents du 18 mars reviennent dans leurs pays d’origine.

