Publireportage – Le ministère des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique, à travers la Poste guinéenne, a procédé ce lundi 22 décembre 2025 à l’inauguration d’un nouveau showroom postal moderne au quartier Kipé, dans la commune de Ratoma. Cette infrastructure s’inscrit dans la dynamique de modernisation et de digitalisation des services postaux engagée par les autorités.

Présent à la cérémonie, le directeur général de la Poste guinéenne, Safa Tounkara, a souligné que ce nouvel espace est l’aboutissement d’un travail de fond visant à adapter le service public aux besoins réels des citoyens. « Ce que nous présentons aujourd’hui est le résultat d’un travail de fond, mené avec une conviction simple mais exigeante : le service public doit évoluer au rythme des usages réels des citoyens », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’agence de Kipé marque une rupture avec les pratiques anciennes et pose les bases d’un nouveau standard pour la Poste guinéenne. « L’agence que nous ouvrons aujourd’hui, première agence pleinement moderne et digitalisée de la Poste guinéenne, offrira plusieurs services intégrés, allant du courrier traditionnel aux services financiers modernes », a expliqué le directeur général.

Safa Tounkara a également insisté sur la portée stratégique de ce projet, appelé à être répliqué sur l’ensemble du territoire national. « Cette agence de Kipé n’est pas une exception, elle est notre nouveau standard et constitue le prototype de la Poste de demain », a-t-il affirmé, annonçant une généralisation progressive de ce modèle.

Prenant la parole à son tour, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricémou, a présenté cette inauguration comme une étape clé, mais non une finalité. « Ce que nous lançons aujourd’hui n’est pas une finalité, c’est un point de départ vers une Poste plus performante, plus inclusive et plus proche des réalités de nos concitoyens », a-t-elle indiqué.

Pour la ministre, l’implantation de ce bureau moderne à Kipé revêt une forte symbolique institutionnelle. « Le bureau de poste que nous inaugurons aujourd’hui va au-delà d’un acte politique, c’est un signal institutionnel fort et la traduction concrète d’une vision portée par le chef de l’État », a-t-elle souligné.

Rose Pola Pricémou a également mis en avant les avancées enregistrées ces dernières années dans le secteur postal, tant sur le plan national qu’international. « Sous le leadership du président de la République, le secteur postal est sorti de son immobilisme pour entrer dans une phase de modernisation progressive et de repositionnement stratégique », a-t-elle déclaré, évoquant le retour de la Guinée sur la scène postale internationale.

Le showroom postal de Kipé propose notamment des services de courrier national et international, un bureau de change, un centre de tri, des solutions logistiques pour le commerce en ligne ainsi que des guichets digitalisés. À terme, l’intégration de services financiers et administratifs dématérialisés est également annoncée.

À travers cette initiative, la Poste guinéenne entend renforcer sa proximité avec les usagers, soutenir l’inclusion financière et contribuer activement à la modernisation des services publics, conformément à la vision de transformation numérique portée par les autorités du pays.