L’État guinéen a procédé, ce lundi 22 décembre 2025, au lancement officiel de l’application Trésor Pay, une plateforme numérique dédiée au paiement des services publics. La cérémonie s’est tenue dans un hôtel de la capitale, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’acteurs du secteur financier ainsi que de partenaires techniques.

Développée et gérée en Guinée par des compétences nationales, Trésor Pay se présente comme une solution numérique « made in Guinea », conçue pour renforcer la transparence, l’inclusion financière et la mobilisation des recettes publiques.

Dans son allocution, le ministre de l’Économie et des Finances a inscrit ce lancement dans le cadre des réformes engagées sous le leadership du Président de la transition. « Les instructions données en Conseil des ministres le 30 juin 2022 ont constitué le point d’ancrage de cette réforme. À l’époque, alors que j’étais directeur général du Trésor, nous avons engagé ces travaux comme une urgence d’État », a-t-il rappelé.

Selon le ministre, cette plateforme illustre la dynamique de refondation en cours. « Cela prouve de manière tangible que la dynamique engagée sous le leadership du Président Mamadi Doumbouya est irréversible et vise à sortir notre pays du marasme, tout en consolidant nos ressources fiscales et non fiscales », a-t-il affirmé.

Il a également insisté sur le rôle stratégique de Trésor Pay dans la sécurisation des recettes publiques. « Aucune recette ne sera exclue de cette plateforme. Toutes les recettes en déperdition intégreront la boucle dans un système unique, transparent et sécurisé », a-t-il assuré.

S’inspirant d’exemples régionaux, le ministre a cité le cas de la Côte d’Ivoire, où « les recettes collectées grâce à la digitalisation ont été multipliées par dix en quelques années ». Pour lui, « le digital est aujourd’hui un levier majeur de croissance économique », appelant à son utilisation pour hisser l’économie guinéenne à un niveau supérieur. Il a par ailleurs souligné que Trésor Pay transformera la relation entre l’administration et les usagers.

« La plateforme révolutionne l’accès aux actes administratifs. Les citoyens, même sans accès aux banques classiques, pourront effectuer leurs paiements depuis leurs collectivités, sans déplacement, sans files d’attente et sans frais cachés. Les fonds sont disponibles instantanément, ce qui améliore la gestion de la trésorerie, accroît la mobilisation des recettes et réduit les fraudes et les fuites », a-t-il expliqué.

Prenant la parole à son tour, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Kabinet Traoré, a salué le leadership du ministre ainsi que le travail des équipes techniques. « Depuis l’avènement du CNRD le 5 septembre 2021, la Direction générale du Trésor s’est engagée dans une vaste réforme visant à moderniser l’ensemble des métiers du réseau des comptables publics. Désormais, en plus du circuit classique de règlement, le Trésor offre une solution digitale permettant aux usagers de payer, de manière simple, sécurisée et instantanée, les redevances et frais administratifs dus à l’État », a-t-il précisé.

Au nom du secteur privé, Fatou Diarra, présidente de l’Association des émetteurs de monnaie électronique, a qualifié Trésor Pay d’« étape historique ». « Trésor Pay n’est pas seulement une innovation technologique, c’est le symbole d’un partenariat public-privé réussi et un levier majeur d’inclusion financière », a-t-elle déclaré, mettant en avant l’impact social de la plateforme. « Les citoyens, y compris dans les zones les plus reculées, pourront désormais s’acquitter de leurs droits et redevances sans se déplacer. Les services publics s’invitent directement dans le téléphone de chaque citoyen. »

Réaffirmant l’engagement du secteur privé, elle a conclu : « À travers Trésor Pay, c’est une Guinée moderne et inclusive qui se construit. »

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, Trésor Pay s’inscrit dans la Vision Simandou 2040, cadre stratégique des réformes économiques et financières du pays. Après la collecte des recettes non fiscales, la plateforme intégrera progressivement le paiement de masse (indemnisations, dépenses publiques), ainsi que l’émission digitale des bons du Trésor, accessibles via le mobile money.

Pour clôturer la cérémonie, le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah a procédé au lancement officiel de l’application. « Je déclare officiellement lancée la plateforme Trésor Pay, dans l’espoir d’une administration plus efficace, plus transparente et plus proche des citoyens.»