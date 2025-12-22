La légende de la musique congolaise, Koffi Olomidé, a foulé le sol guinéen ce dimanche 21 décembre 2025. Une arrivée très remarquée dans la capitale Conakry, qui intervient dans un contexte politique particulier, marqué par la campagne électorale en prélude à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Accueilli avec les honneurs, l’icône de la rumba africaine, accompagné de son équipe, n’a pas caché son admiration pour le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya. Au micro de la DCI, l’artiste s’est livré à une déclaration empreinte d’émotion et d’engagement :

« Si Conakry savait à quel point mon cœur vibre déjà pour Mamadi Doumbouya, l’homme qui aime son peuple, qui aime ses compatriotes. Je le dis parce que je l’observe de loin. En politique, il y a toujours des opposants, mais on n’est pas obligé d’être dans le rejet systématique. On peut être opposant et accepter les réalités. Je suis ici pour la Guinée. J’ai beaucoup d’amis, beaucoup d’affection pour ce pays. Ce que j’observe depuis près de quatre ans avec cet homme (Mamadi Doumbouya, ndlr) est tout simplement fabuleux. J’aimerais que tous les Africains regardent dans la direction de Monsieur Mamadi Doumbouya. »

Des propos forts, tenus à un moment où la Guinée vit une séquence politique décisive, et qui ne manquent pas de susciter débats et réactions au sein de l’opinion publique.

Au-delà du discours politique, Koffi Olomidé est également en Guinée pour célébrer la musique et la culture. La star de la Rumba congolaise annonce un concert géant prévu jeudi prochain sur l’Esplanade du Palais du Peuple, un événement très attendu par ses nombreux fans guinéens.

Entre ferveur artistique et message politique, la visite de Koffi Olomidé à Conakry s’inscrit ainsi comme un moment symbolique, à la croisée de la culture, de l’engagement panafricain et de l’actualité électorale guinéenne.